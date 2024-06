CSGT chạy xe đặc chủng đến tận nhà chở thí sinh đến địa điểm thi

Trưa 28/6, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết, vào sáng cùng ngày, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT - trật tự Công an huyện đã kịp thời đến tận nhà chở một thí sinh đến địa điểm thi.

Từ sáng sớm ngày 28/6, tổ công tác thuộc Đội CSGT - trật tự Công an huyện Phú Vang làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông trên quốc lộ 49B đoạn trước cụm thi Trường THPT Vinh Xuân. Đến khoảng 7h20, lực lượng tổ công tác nhận được thông tin từ Hiệu trưởng Trường THPT Vinh Xuân về việc nữ thí sinh Phạm Thi Bích Trâm (trú thôn Xuân Thiên Thượng, xã Vinh Xuân) "quên" đến địa điểm thi.

Thí sinh Phạm Thi Bích Trâm được CSGT đến tận nhà chở đến địa điểm thi kịp thời bằng xe đặc chủng. Ảnh: Đình Hồng.

Ngay sau khi nhận thông tin, một cán bộ trong tổ công tác là thượng úy Nguyễn Vũ Tuấn Kiệt lập tức điều khiển xe đặc chủng đến tận nhà của thí sinh Phạm Thi Bích Trâm để chở thí sinh này đến địa điểm thi kịp thời.

Trước đó, lực lượng tổ công tác thuộc Đội CSGT- trật tự Công an huyện Phú Vang cũng đã kịp thời giúp đỡ một thí sinh khác đến địa điểm thi.

Cụ thể, vào lúc 7h35 ngày 27/6, đại úy La Minh Ty- Tổ trưởng tổ công tác điều khiển xe mô tô đặc chủng biển số 75A-00070 chở thượng úy Nguyễn Vũ Tuấn Kiệt tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ 49B đoạn gần cụm thi Trường THPT Vinh Xuân. Khi đến tại Km 67+200 thuộc quốc lộ 49B, đại úy Ty và thượng úy Kiệt phát hiện một nữ thí sinh bị hỏng xe, phải đi bộ dọc đường để tới điểm thi, có khả năng bị trễ giờ thi.

Lúc này, đại úy Ty lấy mũ bảo hiểm của thượng úy Kiệt đội cho nữ thí sinh, đồng thời dùng xe mô tô đặc chủng chở thí sinh này đến điểm thi Trường THPT Vinh Xuân kịp thời.

Để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, ngoài triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ tại các khu vực diễn ra kỳ thi, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các điểm thi, đoàn thanh niên tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi". Lực lượng công an ở tỉnh đã trao tặng nước, sữa và sẵn sàng giúp đỡ phụ huynh, thí sinh khi cần thiết.