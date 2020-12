CSGT sẽ hóa trang, mật phục xử lý đua xe trái phép

PC08 Công an TP.HCM đã mở cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Hoạt động này trật tự an toàn giao thông từ nay đến hết năm 2020. Cao điểm được triển khai từ ngày 4/12 đến hết ngày 15/12.



Trong thời gian tới, trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật như lễ Noel, chào đón năm mới 2021, đặc biệt là hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76... Vì thế, yêu cầu đặt ra đối với công an các quận, huyện và Phòng PC08 phải tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

CSGT TP.HCM ra quân xử phạt phương tiện giao thông tại ngã tư Phú Nhuận. Ảnh: V.N.N

Thượng tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng PC08 nhấn mạnh: "Khi có điểm nóng về đua xe trái phép, chúng tôi sẽ cho lực lượng xử lý ngay". Cụ thể, theo ông Phong, trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình, xác định các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp. Đặc biệt sẽ tăng cường bố trí lực lượng kết hợp giữa công khai và hóa trang để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Công an các quận, huyện và PC08 sẽ thường xuyên kiểm tra, vận hành cơ chế trao đổi thông tin. Khi nhận tin về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng cần chủ động trao đổi thông tin qua bộ đàm hoặc liên lạc qua số điện thoại trực ban của các đơn vị. Tối 4/12, CSGT TP.HCM chính thức phát động lễ ra quân mở cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Được biết, từ 15/12/2019 đến 15/11/2020, lực lượng CSGT thành phố đã kiểm tra, xử lý 522.712 trường hợp vi phạm, trong đó, 31.312 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 30 trường hợp có liên quan đến ma túy.