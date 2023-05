Cư dân T&T DC Complex chính thức nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đây là sự kiện quan trọng khẳng định uy tín của T&T Homes trong việc thực hiện đúng cam kết với khách hàng, nhà đầu tư tại dự án T&T DC Complex nói riêng và các dự án mang thương hiệu T&T trên cả nước nói chung.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group kiêm Chủ tịch HĐQT T&T Homes cho biết, T&T Group và T&T Homes đặt mục tiêu kiến tạo những dự án bất động sản quy mô, hiện đại, đồng bộ, mang đến những chuẩn mực sống cao cấp cho người dân. Bên cạnh đó, T&T Homes luôn đặt sự hài lòng, tín nhiệm của khách hàng, cư dân lên hàng đầu thông qua việc thực hiện đúng các cam kết về chất lượng sản phẩm, thủ tục pháp lý để bàn giao nhà, bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà theo đúng tiến độ. Không chỉ riêng T&T DC Complex mà tại tất cả các dự án mang thương hiệu T&T Group và T&T Homes trên toàn quốc đều tuân thủ nguyên tắc này.

"Trong hành trình kiến tạo và phát triển các dự án bất động sản, Tập đoàn T&T Group và T&T Homes luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội. Các dự án của T&T Group đa dạng về phân khúc, đảm bảo tính pháp lý, thậm chí nhiều dự án ra hàng với phân khúc "nhà ở luôn" là điểm nhấn khác biệt của T&T Group", ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Là một trong những cư dân nhận bàn giao sổ hồng dịp này, anh Nam Hoàng đã chọn mua căn hộ tại T&T DC Complex vì bên cạnh vị trí và các tiện ích dịch vụ, dự án còn có pháp lý rõ ràng và chủ đầu tư uy tín. Thực tế hiện nay, vấn đề chậm trễ bàn giao sổ hồng xảy ra ở nhiều dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các cư dân như anh.

"Cầm sổ hồng trên tay, tôi cảm thấy rất yên tâm và phấn khởi vì biết mình đã đặt niềm tin vào đúng chủ đầu tư có tâm và có tầm", anh Nam Hoàng chia sẻ.

Hình ảnh cư dân dự án T&T DC Complex nhận bàn giao sổ hồng.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của quận Hoàng Mai (Hà Nội), nơi tiếp giáp với các quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Long Biên, T&T DC Complex nằm trong khu vực cộng đồng dân cư hiện hữu, sầm uất. Đáng chú ý, dự án nằm liền kề các tuyến đường nội đô kết nối nhanh đến trung tâm thành phố và các trục đường chính tỏa đi các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, bao quanh T&T DC Complex là hàng loạt các tiện ích như bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương, Bệnh viện Bưu Điện, Đại học Bách Khoa, Đại học Xây Dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân,Viện Đại học Mở, chợ đầu mối phía nam, công viên, trung tâm thương mại, siêu thị...

Hình ảnh thực tế dự án T&T DC Complex

Với tổng diện tích gần 8.000m2, T&T DC Complex là tổ hợp thương mại, căn hộ cao cấp và khu nhà ở thấp tầng hiện đại. T&T DC Complex gồm đa dạng các hình căn hộ, được thiết kế tối ưu công năng sử dụng, bố trí linh hoạt cùng hệ thống tiện ích dịch vụ phong phú, phù hợp cho các gia đình trẻ mong muốn tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng để lập nghiệp.

T&T DC Complex nói riêng và các dự án bất động sản của T&T Homes nói chung đều chú trọng kiến tạo không gian sống hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường cùng tiêu chuẩn sống đẳng cấp, hướng tới cuộc sống xanh - tiện nghi - thông minh theo chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, với tinh thần "tinh hoa thế giới, bản sắc Việt Nam", mỗi dự án T&T Homes phát triển đều có sự kết hợp hài hòa giữa công trình kiến trúc hiện đại và những giá trị di sản văn hóa truyền thống đặc trưng của từng vùng miền, địa phương để kể những câu chuyện rất riêng về vùng đất, con người Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Tâm - Tổng Giám đốc T&T Homes (giữa) nhận giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản đột phá nhất Việt Nam 2022".

Trong thời gian qua, T&T Homes đã "chào sân" với loạt dự án bất động sản cao cấp, mang dấu ấn riêng biệt, được triển khai xây dựng tại các tỉnh thành giàu tiềm năng trên cả nước như: T&T Phố Nối (Hưng Yên), T&T Victoria (Nghệ An), T&T City Millennia (Long An), v.v... Với các dòng sản phẩm đa dạng, chất lượng, lợi thế pháp lý; các dự án này đã chứng minh sự khác biệt của thương hiệu T&T Homes cũng như khẳng định năng lực, uy tín, khả năng tài chính vững mạnh trên thị trường bất động sản Việt Nam.

T&T Homes vinh dự được Vietnam Property Awards xướng tên ở hạng mục Nhà phát triển bất động sản đột phá nhất Việt Nam năm 2022. Một dự án khác của T&T Homes là T&T Victoria (Nghệ An) cũng được vinh danh Dự án đáng sống năm 2022 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (trực thuộc VCCI) bình chọn. Tại Lễ vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu 2022-2023 do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2023 vừa qua, thương hiệu T&T Homes tiếp tục tỏa sáng với dự án T&T City Millennia (Long An) được vinh danh TOP 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất. Năm 2023, Tập đoàn T&T Group tiếp tục giữ vững danh hiệu Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, Top 10 nhà phát triển bất động sản công nghiệp tốt nhất Việt Nam…