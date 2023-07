Cử động hàm có tiếng động lục cục, coi chừng viêm khớp xương hàm

TS, bác sĩ Tống Thanh Hải, Chủ nhiệm Khoa Vi phẫu và tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia chia sẻ, thời gian gần đây, bác sĩ đã khám và điều trị cho 1 số bệnh nhân bị viêm khớp xương hàm.

Một số bệnh nhân thường có triệu chứng đau nhức 1 bên hoặc cả hai bên hàm, khi nhai hoặc cử động hàm thì đau hơn, thậm chí khi nhai, nuốt, cử động hàm thấy phát ra tiếng động lục cục.

"Đây là các triệu chứng điển hình của bệnh viêm khớp xương hàm (hay còn gọi là rối loạn khớp thái dương hàm, viêm khớp thái dương hàm) là một bệnh lý rối loạn khớp hàm cùng các cơ mặt xung quanh.



TS Tống Thanh Hải: "Viêm khớp thái dương hàm không phải là căn bệnh quá nguy hiểm nhưng nếu chủ quan, điều trị muộn có thể gây biến chứng nặng nề". Ảnh CTV

Bệnh nhân viêm khớp thái dương thường có biểu hiện đau nhức một bên hoặc cả hai bên hàm, đau hơn khi nhai hoặc khi cử động hàm. Các bệnh nhân này khi nhai sẽ nghe thấy có tiếng động "lục cục" phát ra từ vùng tai. Đồng thời vùng tai, vùng hàm sưng nhức do viêm.

Đặc biệt, người bệnh thường há miệng khó khăn, bệnh nặng có thể gây đau liên hồi. Nếu tình trạng viêm nặng, người bệnh kèm thêm đau răng, đau tai, đau đầu, chóng mặt", TS Hải nhấn mạnh.

Nguyên nhân gây viêm khớp xương hàm

Theo TS Hải, có nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh viêm khớp xương hàm. Một số người bị viêm khớp xương hàm sau chấn thương vùng hàm mặt; thoái hoá xương khớp, viêm khớp dạng thấp.

Đáng lưu ý, nguyên nhân căn bệnh cũng được chỉ ra do thói quen há miệng hoá lớn (khi ăn nhai, ngáp) hoặc nhai cắn 1 bên nhiều khiến hàm bị lệch. Cũng có trường hợp bị viêm khớp thái dương hàm là do khớp cắn lệch do răng mọc không đều.

Viêm khớp xương hàm thường có triệu chứng đau nhức 1 bên hoặc cả hai bên hàm, khi nhai hoặc cử động hàm thì đau hơn, thậm chí khi nhai, nuốt, cử động hàm thấy phát ra tiếng động lục cục. Ảnh minh họa: SKĐS

"Viêm khớp thái dương hàm không phải là căn bệnh quá nguy hiểm. Nếu phát hiện sớm điều trị đúng nguyên nhân, khớp trở lại bình thường. Thông thường với căn bệnh này, bệnh nhân nên đến chuyên khoa răng hàm mặt để khám và điều trị.

Tuy nhiên, do bệnh diễn tiến âm thầm, biểu hiện dễ nhầm lẫn với các bệnh khác nên thường hay bị bỏ qua. Trong trường hợp phát hiện muộn sẽ để lại biến chứng nặng nề: viêm khớp, thoái hoá, gẫy khớp, cứng khớp. Lúc này bệnh nhân bắt buộc phải phẫu thuật.

Trong phẫu thuật viêm khớp xương hàm cũng có thể xảy ra 1 số biến chúng nhu chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương xương hàm vĩnh viễn.

Ngoài ra, người bệnh có thể bị tổn thương các cấu trúc lân cận như tuyến nước bọt mang tai, dây thần kinh số 7 (gây liệt nửa mặt, sệ bên mặt, khó đáh răng, khó ăn, chảy nước dãi..). ", TS Hải cho biết.

Để phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh viêm khớp xương hàm, TS Hải khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện bệnh cần khám chuyên khoa để xác định chính xác bệnh và điều trị kịp thời. Để tránh các biến chứng không đáng có, người bệnh cần lựa chọn các cơ sở y tế được cấp phép để được thăm khám và điều trị chính xác.