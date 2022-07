Cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị xử lý dự án treo

Ngày 22/7, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm, sau kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri Trần Xuân Chi (phường Liên Mạc) kiến nghị về dự án khu công nghệ cao sinh học, đã có 14 năm nay nhưng đến nay chưa triển khai. Cử tri mong TP Hà Nội quan tâm, sớm giải quyết dứt điểm địa bàn không có vướng mắc như ở phố Hoàng Liên để tránh những vấn đề phức tạp xảy ra trong công tác quản lý đất đai vì hiện nay một số hộ dân tràn ra sản xuất không đúng quy định.

Buổi tiếp xúc cử tri ở quận Bắc Từ Liêm ngày 22/7. Ảnh: Thảo Trần.

Cử tri Lê Ngọc Tĩnh (phường Xuân Đỉnh) nêu về con đường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, sau khi GPMB hoàn thiện tầng 2 của đường Phạm Văn Đồng đã được 3 năm. Tuy nhiên, đến nay, đường Xuân Đỉnh vẫn chưa được cải tạo, nâng cấp.

Điều này dẫn tới đường thường xuyên xảy ra ngập úng sau mỗi trận mưa lớn, nhiều ổ gà, ổ voi, hố đen, nhếch nhắc, gây mất an toàn giao thông trên đoạn đường này. Do đó, cử tri đề nghị HĐND, UBND TP, các cơ quan chức năng sớm giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nhanh chóng kiểm tra, khảo sát đoạn đường, đưa vào kế hoạch sửa chữa đường để Nhân dân được thụ hưởng.

Do chợ tạm Tân Xuân gần gầm cầu đường sắt Hà Thái, các nút giao thông phía Nam cầu Thăng Long và nhiều khu chung cư nên cử tri lo ngại nguy cơ những vấn đề về PCCC, tệ nạn xã hội hiện hữu xảy ra. Trong khi, hiện nay trên địa bàn TDP Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh còn một số dự án treo, quỹ đất quy hoạch, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng, địa phương tiếp tục khảo sát, xem xét quỹ đất để di dời chợ tạm Tân Xuân vào nơi thích hợp, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng đô thị văn minh, ngăn chặn tiêu cực, an ninh an toàn trên địa bàn Hà Nội.

Bày tỏ sự quan tâm của chính quyền, địa phương thời gian qua đã kịp thời sửa chữa, trải thảm lại mặt đường gần sông Pheo (đoạn chảy qua khu dân cư của 4 TDP Phúc Lý, phường Minh Khai, cử tri Trần Văn Hưng (phường Minh Khai) kiến nghị TP và quận sớm tạo điều kiện duy tu, sửa chữa chân kè sông Pheo. Bởi mùa mưa, nước xoáy sâu gây sụt lún đường, không bảo đảm giao thông đi lại trong khu dân cư nơi đây.

Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị HĐND TP, quận quan tâm tới những vấn đề về thời điểm sử dụng đất, GCNQSDĐ (sổ đỏ) của tập thể trường Cao đẳng Công nghiệp In, cấp đổi GCNQSDĐ ở nhà chung cư cao tầng gia hạn đất nông nghiệp; xem xét quá trình đền bù đất đai một cách công bằng, minh bạch, có căn cứ; hỗ trợ tiền hoa màu; thiếu nhà văn hóa tại các TDP.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị TP Hà Nội quan tâm, kiểm tra chặt chẽ về vấn đề quản lý các bãi trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông Hồng vì đã có quy hoạch 2 bên sông Hồng… Chế độ, chính sách nâng lương cho đội ngũ công chức cấp phường…

Thay mặt các đại biểu HĐND TP, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm định hướng giải quyết một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền của quận.



Liên quan tới một số nội dung ý kiến cử tri nêu, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà nhấn mạnh, TP cũng như quận tiếp tục giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trên tinh thần tháo gỡ một cách nhanh nhất trong phạm vi cho phép. Đồng thời đề nghị đơn vị, ngành liên quan cần sớm kiểm tra xem xét quá trình giải quyết, trả lời ý kiến cử tri.