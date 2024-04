Cục C06 và Tập đoàn Sovico phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 và Đề án 175

Chiều 4/4, tại trụ sở Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) và Tập đoàn Sovico đã tổ chức Lễ ký Kế hoạch phối hợp nhằm triển khai thực hiện theo Đề án 06/CP, Đề án 175 và Chỉ thị số 04/CT-TTg của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

Hai bên phối hợp triển khai các hoạt động đồng bộ giải pháp, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06/CP nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Tập đoàn Sovico sẽ hỗ trợ C06 về Ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử; Hỗ trợ giải pháp công nghệ cao, tài chính, nguồn nhân lực, chuyên gia trong triển khai các nền tảng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng C06 phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Xuân Huy.

"Cục C06 đánh giá việc Ký kế hoạch phối hợp hôm nay là tiền đề, bước đi đầu tiên để xây dựng mối quan hệ, làm giàu hệ sinh thái phong phú, đa dạng, đưa dữ liệu dân cư, căn cước công dân và các dịch vụ số để người dân, tổ chức, doanh nghiệp được hưởng lợi, góp phần cốt lõi vào chuyển đổi số quốc gia", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng C06 phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng C06 và đại diện Tập đoàn Sovico ký kế hoạch phối hợp. Ảnh: Xuân Huy.

Nhận định tiềm năng hợp tác giữa Cục C06 với Tập đoàn Sovico là rất lớn để hỗ trợ Bộ Công an trong công tác triển khai Đề án số 175 nói chung và khai thác nền tảng dữ liệu dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh: "Tôi đề nghị Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) và các Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Sovico trong thời gian tới tập trung xây dựng kế hoạch ký kết hợp đồng cụ thể để phát triển, đưa ngay các sản phẩm ứng dụng vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh, an toàn, nhất là việc ứng dụng định danh và xác thực điện tử".

Chia sẻ về lần hợp tác, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico khẳng định: "Với các đầu việc cụ thể đã được chi tiết hóa, phân công đơn vị đầu mối, các đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành cụ thể, kế hoạch sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho tập đoàn Sovico và các đơn vị thành viên nói riêng cũng như góp phần thực hiện mục tiêu tại chương trình chuyển đổi số quốc gia nói chung". Theo đó, C06 cũng sẽ hỗ trợ Sovico trong việc phát triển nền tảng chuyển đổi số của doanh nghiệp.