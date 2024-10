Cục Hàng không chỉ đạo tăng cường kiểm tra đột xuất hành lý tổ bay

Ngày 29/10, Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm qua đường hàng không liên quan đến nhân viên hàng không.



Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên, đặc biệt chú trọng các nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không tiếp tục tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

Cục Hàng không yêu cầu tăng cường công tác về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Ảnh: VJA

Lãnh đạo Cục yêu cầu các doanh nghiệp, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phải tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an ninh hàng không, tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp; siết chặt kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục an ninh hàng không theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp có nhân viên hàng không, Cục yêu cầu doanh nghiệp cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Đồng thời chủ động tăng cường công tác kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không.

Khi có vụ việc xảy ra, các đơn vị phải chủ động bình giảng vụ việc, đánh giá, rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi tới tất cả cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống làm bài học để cảnh tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Đáng chú ý, Cục yêu cầu các hãng hàng không tăng cường kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay.

Ngoài ra, Cục cũng yêu cầu các cảng hàng không, sân bay chỉ đạo lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường việc kiểm soát người và đồ vật mang vào, mang ra khu vực hạn chế của cảng theo quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích, vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký.

Đồng thời, các đơn vị xử lý nghiêm hoặc phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.