Cục TDTT nói về luật chơi, trang phục pickleball, thành lập liên đoàn pickleball Việt Nam

Pickleball luật chơi: "Chỉ cần một ngày tập là có thể chơi"

Như Dân Việt đã phản ánh, thời gian qua, pickleball phát triển rất "nóng" tại Hà Nội nói riêng và trên phạm vi toàn quốc nói chung. Pickleball TP.HCM, pickleball Hà Nội phát triển với sự tham gia của rất nhiều người nổi tiếng như NSND Tự Long, diễn viên Quỳnh Nga, Quỳnh Kool, Huyền Lizzie, Tăng Thanh Hà, MC Bạch Lan Phương, Hoa hậu Trần Tiểu Vy...

Pickleball luật chơi tương đối đơn giản và dễ chơi cũng phù hợp với mọi lứa tuổi và là môn thể thao mà cả gia đình có thể cùng nhau chơi, thư giãn, giải trí, rèn luyện sức khoẻ.

Trong mô tả, pickleball là môn thể thao kết hợp giữa cầu lông, bóng bàn và quần vợt. Trao đổi với Dân Việt, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT cho biết: "Tôi hiện vẫn chơi quần vợt chứ chưa thử chơi pickleball.

Tuy nhiên, tôi đã xem các clip về môn thể thao này và trực tiếp tới sân xem mọi người chơi. Cảm nhận ban đầu, tôi thấy pickleball nhẹ nhàng hơn, không phải di chuyển nhiều như quần vợt. Chơi pickleball cũng dễ và đó là lý do vì sao pickleball phát triển mạnh như vậy tại Việt Nam".

Bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết thêm, hiện lãnh đạo Cục TDTT đã giao môn pickleball cho Phòng thể thao thành tích cao 2 phụ trách. Cục TDTT cũng dự kiến sẽ làm một sân pickleball tại Cục TDTT để cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cục làm quen với môn thể thao mới này và rèn luyện sức khoẻ.

"Thời gian tới, Liên đoàn pickleball Việt Nam sẽ được thành lập", bà Lê Thị Hoàng Yến nói.

Giải pickleball châu Á mở rộng 2024 diễn ra rất hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Giang

Là người trực tiếp tìm hiểu, tham mưu cho lãnh đạo Cục TDTT phương hướng phát triển pickleball, ông Lê Thanh Hà - Phó Trưởng phòng thể thao thành tích cao 2 Cục TDTT, phụ trách bộ môn pickleball chia sẻ với Dân Việt:

"Môn pickleball mới được lãnh đạo Cục TDTT giao về Phòng thể thao thành tích cao 2 phụ trách từ cuối tháng 7 vừa qua. Sau đó, chúng tôi đã lập tức tổ chức một lớp tập huấn, phổ biến pickleball luật chơi, cách thức chơi, nguyên lý cơ bản của môn này cho các đơn vị, địa phương, Sở VHTTDL trên toàn quốc với sự tham gia của 180 học viên.

Dự kiến tháng 10 tới, chúng tôi sẽ tổ chức Giải pickleball các CLB toàn quốc, giải chính thống đầu tiên dự kiến diễn ra tại Thái Bình.

Sau đó, chúng tôi sẽ xin lãnh đạo Cục TDTT đưa pickleball vào kế hoạch của Cục, sẽ có các giải thi đấu quốc gia để các địa phương biết được, căn cứ vào đó thành lập môn này, tuyển chọn lực lượng VĐV tập luyện, thi đấu".

VĐV quốc tế tham gia so tài ở Giải pickleball châu Á mở rộng 2024 tổ chức tại TP.HCM. Ảnh: Hoàng Giang

Về phương thức tính điểm pickleball, ông Hà cho hay không giống với tính điểm trong quần vợt mà giống với tính điểm cầu lông trước đây khi có cắt giao, chưa có điểm trực tiếp, có tay 1, tay 2.

"Kích thước sân pickleball bằng kích thước sân cầu lông, chỉ khác ở vạch giới hạn giao cầu gần, ở sân cầu lông là 1,98m, còn với pickleball là 2,1m



Pickleball cũng không có sân đơn như cầu lông. Đánh đôi hay đánh đơn cũng chung một sân. Vợt pickleball có một số loại với độ dày khác nhau, thường mặt vợt dày từ 13 đến 16mm. Bóng tập và bóng thi đấu cũng khác nhau một chút về trọng lượng. Bóng trong nhà và bóng ngoài trời khác nhau về số lỗ".

Thời điểm này, tranh cãi đang diễn ra liên quan tới trang phục mà người chơi sử dụng khi ra sân tập luyện, thi đấu pickleball. Một số hot girl mặc trang phục quá "mát mẻ" khi ra sân mà điển hình là trường hợp của hot girl Milan Phạm.

Trang phục thi đấu pickleball khá thoải mái và chưa có quy định chi tiết. Ảnh: Hoàng Giang

Về trang phục chơi pickleball, ông Hà bày tỏ: "Trang phục chơi pickleball thoải mái, chưa có quy định. Mọi người hay mặc trang phục cầu lông, quần vợt để chơi. Phái nữ cũng hay mặc trang phục của golf".

Ông Hà đã ra sân tập và chơi pickleball chia sẻ quan điểm: "Đây là môn dễ chơi bởi khi vợt tiếp xúc vào bóng rất nhẹ, không có lực dội lại nhiều như quần vợt. Vì vậy phái nữ và trẻ em có thể chơi được, dễ phát triển.

Mức độ di chuyển trong pickleball cũng ít hơn nhiều so với quần vợt do sân nhỏ hơn. Nhưng lượng đốt calo cũng tương đối lớn do cường độ cao, di chuyển liên tục gần như không có thời gian bóng chết nhiều. Có những tình huống đánh qua lại lên tới 30-40 lần.

Nói chung, những ai đã từng chơi những môn tay tốt như bóng bàn, cầu lông, quần vợt khi chuyển sang chơi pickleball chỉ cần tập 1 buổi là có thể đánh qua đánh lại được".

Đầu tháng 5/2024 vừa qua, Giải pickleball châu Á mở rộng 2024 đã được tổ chức tại TP.HCM. Giải đấu do Liên đoàn pickleball châu Á phối hợp cùng TP.HCM tổ chức đã thu hút hơn 400 tay vợt trong nước và quốc tế tham dự. Hiện tại, Liên đoàn pickleball quốc tế và Liên đoàn pickleball châu Á đã được thành lập, đang tham gia phổ biến các nội dung của môn đấu trên tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cũng như giải pickleball quốc tế đã, đang được tổ chức. Cùng với sự phát triển của pickleball Việt Nam, việc Liên đoàn pickleball Việt Nam được thành lập là rất cần thiết nhằm chuẩn hóa luật thi đấu, thể thức thi đấu, quy chuẩn trang phục.... theo các tiêu chí quốc tế.