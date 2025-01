Cục Thuế Hải Phòng không yêu cầu doanh nghiệp sửa thông tin trên GCN đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục về thuế

Liên quan đến thông tin nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng ồ ạt đến Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng) sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dẫn đến tình trạng quá tải hồ sơ ở đơn vị này mà báo Dân Việt phản ánh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng) thì sau thời điểm Nghị quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025 có hiệu lực (ngày 01/01/2025), các doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh trên địa bàn các quận, huyện bị điều chỉnh tên gọi, địa giới hành chính sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Qua rà soát trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, có xấp xỉ 10.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng, tác động do tên gọi, địa giới hành chính thay đổi (khoảng 3.300 doanh nghiệp trên địa bàn quận An Dương, khoảng 2.300 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thủy Nguyên và số lượng còn lại ở trên địa bàn một số phường, xã thuộc các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An và các huyện: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy).

Theo đó, số lượng hồ sơ doanh nghiệp đăng ký thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong giai đoạn sau ngày 1/1/2025 đã tăng đột biến. Từ thời điểm ngày 5/1/2025 đến nay, mỗi ngày đều có trên 400 hồ sơ được nộp, tiếp nhận vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển về Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý (tăng gấp 3 lần so với số lượng hồ sơ trung bình Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý mỗi ngày trong năm 2024). Dự báo, trong thời gian tới, số lượng hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung nêu trên sẽ tiếp tục gia tăng.

Do số lượng hồ sơ đăng ký tăng đột biến trong thời gian ngắn, Phòng Đăng ký kinh doanh đã gặp phải tình trạng quá tải khi xử lý. Trong điều kiện nhân lực có hạn, Phòng Đăng ký kinh doanh đã chủ động huy động, động viên tất cả công chức sắp xếp, bố trí thời gian ngoài giờ hành chính (mỗi ngày đều làm việc đến 23h00), kể cả ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ Nhật) để cố gắng đảm bảo xử lý, giải quyết hồ sơ đúng thời hạn theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay đã có số lượng lớn hồ sơ trễ hạn xử lý chưa được Phòng Đăng ký kinh doanh phản hồi đến doanh nghiệp (trong điều kiện nhân lực hiện tại, trung bình mỗi ngày Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết được tối đa 300 hồ sơ).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện công khai thông tin về tình trạng quá tải xử lý hồ sơ và gửi xin lỗi đến các doanh nghiệp vì trễ hẹn xử lý.

Qua tìm hiểu từ phía các doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết nhu cầu điều chỉnh thông tin địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp xuất phát từ lo ngại hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, gián đoạn, nhất là các thủ tục kê khai nộp thuế, xuất hóa đơn, kê khai hải quan hoặc các giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua ngân hàng (địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa thay đổi sẽ không khớp với địa chỉ đã được điều chỉnh tên gọi, địa giới hành chính mới trên hệ thống quản lý thuế, hải quan, ngân hàng).

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy việc điều chỉnh tên gọi, địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là xuất phát từ mục tiêu quản lý của các cơ quan nhà nước, không làm thay đổi bản chất hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trên thực tế, trụ sở chính hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không thay đổi; các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang diễn ra ổn định, không có sự thay đổi về quy trình và địa điểm. Ngoài ra, các thông tin đăng ký khác như tên doanh nghiệp, mã số thuế không có sự thay đổi.

Ngay sau đó, ngày 20/1 lãnh đạo UBND.TP Hải Phòng đã có công văn về việc cấp giấy thay đổi thông tin địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trong công văn này, lãnh đạo UBND.TP Hải Phòng nêu rõ, giao Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố chỉ đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc không yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn có tên gọi, địa giới hành chính thay đổi phải hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước khi thực hiện thủ tục kê khai nộp thuế, xuất hóa đơn, kê khai hải quan và các thủ tục về thuế, hải quan khác.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND.TP Hải Phòng cũng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng làm việc với các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố triển khai các giải pháp đảm bảo giao dịch thanh toán, chuyển tiền của doanh nghiệp trên địa bàn có tên gọi, địa giới hành chính thay đổi không bị gián đoạn khi doanh nghiệp chưa hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo ông Phạm Đình Phúc- Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, qua trao đổi với doanh nghiệp thì nguyên nhân các doanh nghiệp ồ ạt đến sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký là do cơ quan thuế ở Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp phải sử đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1 năm 2025, nếu các doanh nghiệp không thay đổi các thông tin, thì bắt đầu từ tháng 2 năm 2025 cơ quan thuế sẽ không làm các thủ tục về hóa đơn.

"Do tâm lý liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp nên các doanh nghiệp ồ ạt đến thay đổi thông tin khiến tình trạng quá tải. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có trao đổi với cơ quan thuế Hải Phòng để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp làm các thủ tục về hóa đơn khi chưa làm xong các thủ tục về sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký", Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh cho biết.