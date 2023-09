Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, giữ vững an ninh trật tự ở các bản vùng cao

Giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc

Với phương châm "An ninh chủ động", cán bộ chiến sĩ Công an huyện Sông Mã (Sơn La) sâu sát cơ sở, thực hiện "3 bám, 4 cùng" (bám địa bàn, bám dân, bám tình hình; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chung tiếng nói với đồng bào dân tộc thiểu số) để tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, đẩy lùi mê tín dị đoan; tăng cường đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác, phát giác tội phạm; xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế.