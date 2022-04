Cùng các travel blogger khám phá Aqua City

Lê Hà Trúc: Ưu tiên những địa điểm gần TP. HCM

Sau giãn cách xã hội, Lê Hà Trúc cho biết cô ưu tiên những địa điểm nghỉ dưỡng trong nước, gần gũi với thiên nhiên, kế sông cận biển. Nếu chỉ có khoảng 1-2 ngày nghỉ, cô thường chọn các điểm đến gần thành phố để tiết kiệm thời gian đi lại. Aqua City là một nơi rất phù hợp để trải nghiệm vì chỉ cách TP.HCM khoảng 45 phút di chuyển, sông nước bao bọc, là nơi có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp.

Nữ blogger chia sẻ, trong chuyến trải nghiệm Aqua City, cô đã ghé thăm loạt công trình ấn tượng như tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, dinh thự ánh sáng Garden Palace và dãy boutique shophouse. Trong đó, Hà Trúc đặc biệt thích bến du thuyền Aqua Marina vì khung cảnh ấn tượng chẳng kém nước ngoài, "chỉ cần đưa máy ảnh lên chụp là kiểu gì cũng đẹp".

Lê Hà Trúc check in quảng trường Aqua Marina tại Aqua City

Đặc biệt, mình rất ấn tượng với Garden Palace - dinh thự kính rất đẹp và mới lạ. Mình tin là đến những người khó tính nhất cũng sẽ xiêu lòng trước nơi này", Lê Hà Trúc bày tỏ.

Tham quan dinh thự kính Garden Palace hay thưởng thức trà sữa Xing Fu Tang là những hoạt động yêu thích của Lê Hà Trúc khi đến Aqua City

Tô Đi Đâu: Aqua City là điểm check–in 5 trong 1 ấn tượng

Cũng chung quan điểm với Hà Trúc, Tô Thái Hùng (Tô Đi Đâu) cho biết ưu tiên cho một số điểm đến trong nước và gần TP.HCM trong thời gian này.

‘Đất nước mình còn đẹp cần chi đâu nước ngoài’. Với Tô, đi du lịch không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là con người, là câu chuyện mình sẽ gặp được trên hành trình. Có những điểm đến trong nước Tô đã đi một, hai lần nhưng khi đi lại vẫn luôn có những trải nghiệm mới", Thái Hùng chia sẻ về động lực khiến anh thường xuyên khám phá các điểm đến trong nước thời gian gần đây.

Tô Đi Đâu chia sẻ bản thân quá ngạc nhiên và thích thú khi trải nghiệm Aqua City

Trước đây, Tô Thái Hùng có không ít chuyến đi với nhiều hình thức, từ nghỉ dưỡng cùng gia đình đến những hành trình đầy tính thử thách, chinh phục thiên nhiên. Nhưng trong lần đầu đặt chân đến khu đô thị Aqua City - một điểm đến nằm ngay cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, Thái Hùng chia sẻ, bản thân anh thật sự quá ngạc nhiên và thích thú vì không nghĩ tại một nơi gần nhà mà lại có nhiều địa điểm "sống ảo" đến vậy.



"Tô đặc biệt yêu thích trải nghiệm ngắm hoàng hôn lộng giótrênchiếc thuyền Ngọc trai đen của thuyền trưởng Jack Sparrow trong Cướp biển vùng Caribbean. Đứng ở đây mình có thể thả trí tưởng tượng bay cao bay xa. Cảm giác rất đặc biệt, không giống bất kỳ nơi nào mình đã từng đến", Tô Thái Hùng bày tỏ.

Tổ hợp quảng trường – bến du thuyền tại Aqua City là địa điểm "check –in" cực chill

Quỷ Cốc Tử: Mê trải nghiệm tại khu đô thị đáng sống

Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) tự nhận mình là "dân mê đi", mê trải nghiệm thú vị và đặc biệt là mê một không gian sống đẹp để tận hưởng sự bình yên. Vì vậy, sau khi nghe những lời giới thiệu về một đô thị "đáng sống nhất phía Đông Sài Gòn", Hải An không bỏ lỡ cơ hội đến ngay Aqua City để " mục sở thị".

Tổ hợp quảng trường – bến du thuyền Aqua Marina được Quỷ Cốc Tử dự báo sẽ gây sốt thời gian tới

Ngay từ lúc đặt chân đến Aqua City, anh chàng nhiếp ảnh gia đã có thiện cảm với không gian xanh mướt mắt bao quanh, dòng sông Đồng Nai ngay trước mắt và những con đường rộng thênh thang kết nối các khu nhà.

"Mình rất ấn tượng khi đứng giữa những dãy phố xanh, sạch, đẹp, xen kẽ các khu nhà tinh tế, các công viên, khu vui chơi trẻ em ngoài trời. Tại đây còn có cả trung tâm an ninh ứng dụng công nghệ AI tiên tiến và hệ thống an ninh đa lớp hiện đại đã sẵn sàng để chào đón những tân cư dân ", Hải An chia sẻ.

Nam blogger còn bày tỏ sự ấn tượng với những công trình mang tính biểu tượng như đôi cánh bạc – điểm check in được anh dự báo sẽ gây sốt thời gian tới, bến du thuyền Aqua Marina rất phù hợp để ngắm hoàng hôn, dinh thự kính Garden Palace – điểm thưởng thức trà chiều không thể phù hợp hơn.

Quỷ Cốc Tử rất ấn tượng với công nghệ hiện đại tại trung tâm An ninh của khu đô thị.

Ngay từ khi ra mắt, mô hình đô thị "all-in-one" của Aqua City đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và cư dân tinh hoa. Đặc biệt, khi các công trình tiện ích biểu tượng của dự án hoàn thành, nơi đây đã thu hút rất nhiều khách tham quan trải nghiệm trong thời gian qua. Từ nay đến cuối năm 2022, Aqua City sẽ tục đưa nhiều tiện ích đẳng cấp vào vận hành như Aqua Central Mall, Aqua Sport Complex… để sẵn sàng chào đón cư dân tương lại và du khách trong vùng.

Aqua City hiện đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Cụ thể khi tham quan, trải nghiệm tại Novaland Gallery (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM) và check-in hệ thống nhà hàng Nova FnB tại đây, khách hàng có cơ hội nhận voucher trị giá 100 triệu đồng; chiết khấu đến 10% đối với lịch vay ngân hàng; ưu đãi cổ đông Novaland lên đến 1,2 tỷ đồng; ưu đãi NovaLoyalty lên đến 5%; ưu đãi 2% dành cho khách hàng doanh nghiệp; tặng gói du lịch VVIP lên đến 800 triệu đồng, chiết khấu lên đên 10% dành cho lịch vay, hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng.