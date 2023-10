Cung điện của Tần Thủy Hoàng có gì đặc biệt mà thích khách nhìn thấy là sợ khiếp vía?

Tần Thủy Hoàng (259 TCN – 210 TCN), tên thật là Doanh Chính, là vị vua thứ 36 của nhà Tần và cũng là hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc vào năm 221 trước Công nguyên. Sau khi thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng muốn xây một cung điện đặt ở trung tâm của thiên hạ nên đã ra lệnh xây dựng kinh đô và cung điện ở Hàm Dương.



Sau khi thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng quyết định xây cung điện Hàm Dương. (Ảnh: Sohu)

Tần Thủy Hoàng xây cung điện theo phong thủy



Theo quan niệm của ông, cung điện Hàm Dương là nơi mình kiểm soát thiên hạ và cũng là vương khí của nhà Tần.

Hàm Dương nằm ở phía Nam của núi Cửu Tôn và phía Bắc của sông Vị, theo phong thủy thì cả phía Nam và Bắc đều thuộc về Dương. Vì thế nơi này được gọi là Hàm Dương nghĩa là quốc vận hưng thịnh như ánh nắng gay gắt. Toàn bộ kinh đô và khu cung điện Hàm Dương đều được Tần Thủy Hoàng quy hoạch dựa theo vị trí của các vì sao. Cung Hàm Dương được đặt ở vị trí đối ứng với ngôi sao Tử Vi.

Cung điện Hàm Dương được Tần Thủy Hoàng xây dựng dựa theo vị trí của các vì sao. (Ảnh: Sohu)

Theo sử sách ghi lại, cung điện Hàm Dương là tổ hợp cung điện lớn được xây dựng vào năm 213 TCN. Cung điện này nằm cách thành cổ Trường An (nay là thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây) hơn 30km về phía Tây. Sau khi Tần Vương qua đời, công trình vẫn tiếp tục được xây dựng, nhưng rồi không thể hoàn thành do nhà Tần sụp đổ.

Cung điện Hàm Dương vô cùng nguy nga, tráng lệ, phòng lâu san sát, tất cả đều được chạm trổ những nét điêu khắc và hoa văn rất độc đáo. Cung điện của Tần Thủy Hoàng vô cùng rộng lớn, bên trong có nhiều cung thất lớn nhỏ khác nhau. Hệ thống cung điện Hàm Dương lớn tới nỗi trong một ngày mà thời tiết ở các cung thất, điện đài không nơi nào giống với nơi nào. Người ta nói rằng, cung điện huyền thoại này cất giữ vô số vàng bạc, châu báu mà quân đội nước Tần cướp được trong các cuộc chiến.

Sau khi Tần Vương qua đời, hệ thống cung điện này vẫn tiếp tục được xây dựng nhưng không thể hoàn thành. (Ảnh: Sohu)

Thế nhưng, ít ai biết được rằng, cung Hàm Dương của Tần Thủy Hoàng có thiết kế hoành tráng tới mức khiến bất cứ ai nhìn thấy đều có cảm giác run rẩy. Sự thật phía sau là gì? Tại sao cung điện Hàm Dương lại xuất hiện lời đồn như vậy?

Sự thật bất ngờ về cung điện Hàm Dương

Trong cuốn "Sử ký" của Tư Mã Thiên đã đề cập tới sự đồ sộ của cung điện Hàm Dương từng khiến một thích khách sợ hãi đến mức ngất xỉu. Đó chính là Tần Vũ Dương, người đi cùng thích khách Kinh Kha vào cung để ám sát Tần Thủy Hoàng.

Thế nhưng, mới bước đến bậc thềm của cung điện, vừa ngước nhìn lên, người Tần Vũ Dương đột nhiên run bần bật và ngất đi vì choáng váng. Theo mô tả của Tư Mã Thiên, sở dĩ Tần Vũ Dương khiếp sợ như thế là do tác động của cung Hàm Dương.

Diện tích của cung điện Hàm Dương lớn gấp 4 lần Tử Cấm Thành. (Ảnh: Sohu)

Được biết, diện tích của cung Hàm Dương lớn gấp 4 lần Tử Cấm Thành. Tần Thủy Hoàng xây cung điện to lớn như vậy là để phô trương sức mạnh của nước Tần. Mỗi lần đánh bại một nước, vị hoàng đế này sẽ xây một cung điện trong cung Hàm Dương để đại diện cho nơi đó. Như vậy, vua Tần có thể đứng nhìn ra xung quanh và thấy được 6 nước chu hầu đã quy phục mình là Triệu, Hàn, Ngụy, Yên, Tề và Sở.

Hệ thống cung điện này được xây trên một nền đất cao nằm ở trung tâm thành Hàm Dương. Điểm đặc biệt của cung Hàm Dương là chênh lệnh độ cao từ nền cung tới đỉnh là 100m. Chính vì thế cung Hàm Dương cao hơn hẳn các công trình xung quanh khá nhiều. Điều này tạo ra cảm giác cung điện này như có rất nhiều tầng lớp.

Vì choáng ngợp trước sự uy nghi của cung điện Hàm Dương, Tần Vũ Dương đã khiến vua Tần nghi ngờ và kế hoạch ám sát bị thất bại. (Ảnh: Sohu)

Hơn nữa, người đi từ dưới nhìn lên còn thấy các bậc thang như kéo dài tới vô tận. Do đó, khi Tần Vũ Dương đi từ dưới và ngước mắt lên cứ ngỡ các tòa cung điện xếp thành từng lớp trùng điệp. Sự uy nghiêm của cung Hàm Dương khiến một thích khách dày dặn kinh nghiệm như Tần Vũ Dương phải run rẩy, chẳng trách những người khác vừa nhìn thấy công trình này đã bị choáng ngợp.

Và cũng chính sự hồi hộp lo lắng của Tần Vũ Dương đã khiến cho Tần Thủy Hoàng nghi ngờ và cảnh giác, đồng thời khiến cho hành động ám sát vua Tần của Kinh Kha bị thất bại. Cuối cùng, cả hai đều bị quân Tần tiêu diệt. Mặc dù không thành, nhưng vụ ám sát vua Tần của Kinh Kha được các nhà sử học đánh giá là một sự kiện nổi tiếng và ghi chép lại cẩn thận. Vì vậy, thông tin về việc cung Hàm Dương của Tần Thủy Hoàng có "khả năng" khiến thích khách run sợ mới được biết đến rộng rãi.