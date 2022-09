Cung nữ nào thời nhà Thanh khiến hoàng hậu cũng phải ghen tỵ?

Giấc mơ của Lý Liên Anh

Ở thời đại phong kiến, thứ bậc luôn được coi trọng, đặc biệt là trong hoàng cung. Trong con mắt của con dân, hoàng đế là người đứng đầu thiên hạ. Hoàng đế cùng hoàng hậu và các phi tần sống trong cung điện, được các thái giám và cung nữ hầu hạ. Những người phục vụ này được coi là tầng lớp nô dịch chuyên làm các công việc mệt mỏi, vất vả nhất trong hoàng cung.

Vào thời nhà Minh và Thanh, nhiều cung nữ và thái giám là con nhà nghèo, không có gia cảnh tốt, vì miếng ăn mà nhập cung. Vì thế, để được sống sung sướng hơn, nhiều người đã vắt óc tranh giành sự chiếu cố của chủ nhân. Những cung nữ và thái giám này đều là những kẻ giỏi ăn nói, biết quan sát hành động chủ nhân, khéo xu nịnh để mang lại lợi lộc cho chính bản thân mình.

Lý Liên Anh chính là 1 người như vậy. Lý Liên Anh là một thái giám trong triều đình nhà Thanh và là tâm phúc của Từ Hi thái hậu. Lý Liên Anh xuất thân là kép hát, với tài ăn nói khéo léo, ông ta được Từ Hi sủng ái tới mức nói gì bà cũng nghe. Kể từ đó, Lý Liên Anh trở thành 1 nhân vật quyền lực trong cung, thậm chí ông ta còn có phần lấn át cả vua và hoàng hậu.

Phụng sự qua 4 đời vua, Lý Liên Anh có thể coi như một trong những nguyên lão của triều đình. Ông ta biết cách gắn chặt mình với Từ Hi thái hậu, Lý Liên Anh cuối cùng cũng leo lên chức Đại Tổng quản nội cung vào năm 21 tuổi, tức là quản lý mọi việc trong chốn hậu cung. Thậm chí, Từ Hi còn phá bỏ quy chế của tổ tiên, phong cho ông ta làm quan nhị phẩm.

Có thể nói những năm cuối triều Thanh, Lý Liên Anh là thái giám có uy lực lớn nhất. Trong mắt các quan đại thần, ông ta đã trở thành nhân vật cốt cán mà ai ai cũng phải kính nể. Theo nhiều ghi chép không chính thức, sức ảnh hưởng của Lý Liên Anh ghê gớm tới mức, ông ta có thể khiến nhiều vị quan bị giáng chức, nghiêm trọng hơn là mất cả tính mạng.

Vì vậy, nhiều quan lại cũng như quý tộc muốn hưởng lợi lộc đều cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với Lý Liên Anh. Họ đua nhau tìm kiếm các loại bảo vật quý hiếm để dâng tặng cho ông ta. Tài sản của Lý Liên Anh còn giàu có hơn nhiều vị hoàng thân quốc thích.

Tuy đã leo cao như vậy nhưng trong lòng Lý Liên Anh luôn đau đáu một nỗi niềm rằng khi đã trở thành thái giám thì ông ta cũng sẽ mất đi tư cách kế thừa gia tộc. Không có con cái thì sau khi chết đi, ông ta cũng như gia tộc sao có thể còn được hưởng vinh quang, giàu có nữa. Chính vì thế, Lý Liên Anh đã nghĩ ra 1 cách là đưa em gái của mình vào cung.

Vị cung nữ khiến hoàng hậu và phi tần nể sợ

Ban đầu Lý Liên Anh định tìm 1 vị quan trong triều để gả em gái mình. Thế nhưng, sau đó, ông ta lại nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu như em gái của mình mang dòng máu của hoàng gia. Đây chẳng phải là 1 bước lên trời sao, gia tộc của họ Lý sẽ ở một vị trí cao hơn nhiều.

Để hoàn thành kế hoạch của mình, Lý Liên Anh không ngừng tìm cơ hội khen ngợi em gái trước mặt Từ Hi. Lý Liên Anh tâng bốc khéo tới nỗi, Từ Hi cũng cảm thấy tò mò và muốn gặp người phụ nữ mà Lý Liên Anh luôn miệng nhắc tới. Từ Hi cuối cùng cũng đồng ý triệu em gái của ông ta vào cung điện.

Trong cung không giống như bên ngoài, ở đây có hàng trăm quy tắc, cấm kỵ nên chỉ cần nói sai, làm sai một chút đều có thể mang tới tai họa. Lý Liên Anh biết rõ điều này nên đã chuẩn bị sẵn sàng, ông ta đã dạy em gái tất cả các quy tắc, còn bỏ rất nhiều tiền để đào tạo em gái thành người tinh thông cầm, kỳ, thi, họa.

Bởi lẽ đó, vừa gặp em gái của Lý Liên Anh, Từ Hi đã rất yêu thích. Sau nhiều lần gặp gỡ, Từ Hi còn đồng ý cho cô ta ở lại làm cung nữ bên cạnh hầu hạ mình. Kể từ đó, em gái của Lý Liên Anh đã nhanh chóng vươn thành 1 một nhân vật quyền lực không kém anh trai mình trong cung.

Khi nhận được ân sủng cao tột độ, hoàng hậu và các phi tần đến thỉnh an Từ Hi thái hậu, gặp em gái của Lý Liên Anh còn phải tỏ lòng kính trọng. Thậm chí, khi đến bữa ăn, họ còn phải đứng sau nhìn Từ Hi và cô ta thưởng thức đồ ăn ngon. Về chuyện này, mặc dù hoàng hậu và các phi tần vô cùng phẫn uất nhưng đều không dám thể hiện ra mặt. Vì thế, dù cô ta chỉ là 1 cung nữ có thân phận thấp kém nhưng trong hậu cung, không ai dám phản kháng, họ đành chịu để em gái Lý Liên Anh bắt nạt.

Về phần Lý Liên Anh, cuối cùng ông ta cũng đã nói ra suy nghĩ của mình cho Từ Hi. Nào ngờ, Từ Hi cũng cho rằng em gái của Lý Liên Anh là ứng cử viên thích hợp để bà cài vào bên cạnh Quang Tự. Sau một hồi suy nghĩ, Từ Hi đã đồng ý nạp cô ta làm phi tần của hoàng đế.

Tuy nhiên, cả Từ Hi và Lý Liên Anh đều bỏ qua phần quan trọng nhất, đó là suy nghĩ và cảm xúc của hoàng đế Quang Tự. Lúc đó, Quang Tự đã trưởng thành nên đã thẳng thắn từ chối và bày tỏ thái độ cứng rắn của mình.

Ngoài ra, triều đình nhà Thanh cũng có 1 quy tắc đặc biệt là hoàng tộc không thể kết hôn với phụ nữ người Hán. Và em gái của Lý Liên Anh lại là một nữ tử người Hán, điều này đã phạm vào cấm kỵ của tổ tiên. Do đó, cho dù Từ Hi thái hậu sủng ái Lý Liên Anh và em gái tới đâu, bà ta cũng khó lòng phá vỡ quy tắc này. Vì thế, giấc mộng đổi đời của Lý Liên Anh đã tan thành may khói.