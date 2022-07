Cuộc đời ngắn ngủi đầy vinh quang của người đàn ông được mệnh danh kỳ quan thế giới thứ 8

Ngày 19/5/1946, Andre Rene Roussimoff chào đời tại Coulommiers, Pháp. Lúc mới sinh, cậu bé Andre chỉ nặng khoảng 6 kg rồi từ đó cứ lớn dần cho tới khi cao 2,23 m và nặng hơn 235 kg. Andre trở thành hiện tượng trên toàn thế giới với tư cách là một đô vật và diễn viên chuyên nghiệp. Anh cũng là một trong số ít huyền thoại mà đến tận bây giờ vẫn khiến nhân loại kinh ngạc, được mệnh danh là "kỳ quan thứ 8 của thế giới" và cũng là một trong những người cao nhất thế giới.

Khi chào đời, Andre Roussimoff là một em bé khổng lồ, sinh ra trong một gia đình nông dân Pháp. Sau đó, cậu bé lớn nhanh như thổi. Đến năm 12 tuổi, Andre đã cao 1,91 m. Năm 14 tuổi, Andre học xong bởi đó là thời điểm kết thúc chương trình giáo dục bắt buộc tại Pháp. Cậu bé Andre đã dành nhiều năm tiếp theo để làm việc trong nông trại của gia đình và một nhà máy địa phương.

Vào năm 1964, chàng thanh niên 18 tuổi Andre chuyển đến Paris. Tại đây, anh gặp một nhà quảng bá đấu vật chuyên nghiệp. Vừa nhìn thấy Andre, người này đã tin anh chính là nhân vật hoàn hảo cho bộ môn đấu vật. Vậy là Andre bắt đầu đấu vật tại Pháp với cái tên Geant Ferre, theo một truyền thuyết dân gian.

Sau đó, Andre được đi du đấu khắp thế giới và nhanh chóng thu hút khán giả. Anh đã làm việc tại Nhật Bản, Canada , Đức , Anh và Mỹ với cái tên “Quái vật Roussimoff”.

Đến năm 1971, Andre gặp Vince McMahon Senior, chủ tịch của Hiệp hội Đấu vật Thế giới (WWWF). Ông Vince khuyên Andre nên đổi tên thành "Người khổng lồ Andre" (Andre the Giant) và cái tên này đã theo anh đến những năm cuối đời.

Không chỉ đổi tên, Andre còn được đề nghị thay đổi cả tính cách từ năng động, hoạt bát thành một người to lớn, chậm chạp. Nếu bạn xem những video của Andre từ giữa đến cuối những năm 80, bạn sẽ thấy anh ấy rất chậm chạp và không thể di chuyển xung quanh. Tuy nhiên, vào đầu những năm 70, anh ấy thực sự rất khỏe.

Cũng vào khoảng thời gian này, Andre được chẩn đoán mắc chứng bệnh acromegaly (bệnh to đầu chi) khiến anh trở nên khổng lồ. Về cơ bản, tuyến yên của Andre đã sản xuất quá nhiều hormone tăng trưởng, khiến cơ thể lớn không kiểm soát như vậy.

Người ta nhanh chóng tìm cách kiếm tiền từ Andre. Khi anh tham gia đấu vật tại Montreal (Canada), anh sẽ trở thành cỗ máy kiếm tiền bởi ai cũng muốn đến để tận mắt nhìn thấy người khổng lồ. Tuy nhiên, chẳng đô vật nào ghép đôi được với Andre bởi anh đứng với ai cũng mất cân xứng. Ngay cả những đô vật lớn nhất khi đứng cạnh anh cũng trở nên nhỏ bé. Cuối cùng, ở Montreal người ta không còn đến xem Andre nữa khi anh trở nên quen thuộc. Đó là lúc Andre bắt đầu một lịch trình đi tứ xứ để kiếm tiền.

Vào thời điểm đó, việc kinh doanh đấu vật chuyên nghiệp chỉ diễn ra theo từng khu vực. Chương trình quảng cáo chỉ hoạt động ở một vài nước, các show truyền hình cũng chỉ xuất hiện ở một vài thị trường. Khi không có internet, hầu hết mọi người đều không biết những gì đang xảy ra trên khắp đất nước chứ đừng nói đến ở nước khác.

Vì vậy, khi Andre đến các thị trấn, anh ấy luôn trở thành tâm điểm vì quá đặc biệt. Kết quả, Andre gần như chưa bao giờ thua cuộc nhưng chưa bao giờ thắng bất cứ giải vô địch nào. Anh ấy không cần phải giành chức vô địch vì đã nổi tiếng tới mức bán được hết vé. Đó chính là cuộc sống và cách mà những huyền thoại về người khổng lồ Andre ra đời.

Nếu Andre chơi ở NBA (Giải bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ), anh ấy sẽ là một trong 10 cầu thủ NBA cao nhất lịch sử. Không chỉ cao, Andre còn rất to lớn. Nhiều cầu thủ bóng rổ cao nhưng lại gầy, đó là sự khác biệt.

Khi ở trên võ đài, những đô vật khác sẽ bị Andre đối xử như những kẻ ăn bám. Mặc dù thắng thua được định sẵn nhưng Andre vẫn có thể cho đối thủ "ra bã" nếu anh ấy không thích.

Chính vì kích thước khổng lồ mà mỗi lần đi du đấu là một lần bất tiện với Andre. Lên máy bay, anh phải ngồi 2 ghế khoang hạng nhất mới vừa. Tất cả giường, vòi sen và nhà vệ sinh đều quá nhỏ bé với người đàn ông này. Anh hầu như không thể sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay.

Khi tới Nhật Bản, taxi thường từ chối chở gã khổng lồ này. Một lần, Andre trốn vào góc để chờ đô vật khác đón xe. Khi taxi dừng lại, Andre bước ra, người tài xế hoảng hốt hét lên: "Không, không, không". Tài xế cố lái xe đi nhưng Andre đã túm được khiến chiếc xe không thể di chuyển.

Có lần, Andre từng có hẹn giao đấu với một võ sĩ thực thụ tên Chuck Wepner. Đây là một cuộc chiến thực sự và trong suốt quãng thời gian đó, Chuck chỉ có thể tung ra những cú đấm không hiệu quả. Đến khi Andre khó chịu, anh nhấc bổng đối thủ ném qua sợi dây, kết thúc trận đấu.

Hay vào một đêm, Andre đến quán bar thì gặp phải gã đàn ông muốn gây sự. Người khổng lồ không muốn tiếp chiêu và thậm chí còn đề nghị mua đồ uống cho anh ta. Tuy nhiên, gã này không biết điều mà vẫn tiếp tục khiêu chiến. Cuối cùng, Andre chỉ nhấc anh ta lên, ném qua phòng và làm gãy vài chiếc xương sườn của hắn.

Ngoài sức mạnh phi thường, Andre còn gây ấn tượng bởi khả năng uống rượu. Không hề phóng đại hay cường điệu, "Andre the Giant" có thể là bợm nhậu vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Rất nhiều người đều đã chia sẻ về chuyện Andre uống rượu chứ không phải con số ít. Theo đó, anh tiêu thụ khoảng 7.000 calo rượu mỗi ngày và phải uống khoảng 2 chai vodka chỉ để thấy ấm người. Trong một lần nghỉ ngơi tại Delta Lounge ở Sân bay Tampa, Andre đã uống 108 cốc bia. Hay trong một chuyến dạo chơi ở Nhật Bản, anh uống hết 12 chai rượu Pháp trong 3h.

Trên chuyến bay từ Chicago đến Tokyo với Ric Flair, Andre đã uống hết vodka trên máy bay. Trên chuyến bay từ Miami đến Dayton, Hillbilly Jim và Andre đã uống 56 chai vodka nhỏ. Andre đã uống 50 trai trong số đó.

Trước mỗi trận đấu vật, Andre sẽ uống 6 chai rượu vang Bồ Đào Nha. Hay có một đêm, trong lần gọi đồ uống cuối cùng, Andre đã gọi một lúc 40 cốc vodka. Người pha chế đành nhượng bộ và ở lại cho đến khi Andre uống xong lúc 5h sáng. Khi tới Anh, Andre ở lại một khách sạn trong vòng 1 tháng và tiêu 40.000 USD chỉ tại quầy bar.

Có lẽ màn nhậu nổi tiếng nhất của Andre là khi anh đi chơi đêm với các đô vật Mike Graham, Dusty Rhodes, Michael Hayes. Cả ba người đàn ông đều xác nhận Andre đã uống 156 cốc bia trong đêm đó.

Một trong những lý do khiến Andre uống nhiều bia rượu là do anh bị đau liên tục. Khi bước vào độ tuổi 30, thân hình ngoại cỡ của anh bắt đầu gây ra vấn đề. Anh bị đau liên tục ở khớp và lưng. Vào thời điểm quay bộ phim "The Princess Bride", anh ấy đã không thể cầm chân Robin Wright nặng 50 kg trong một cảnh quay. Họ phải dùng dụng cụ hỗ trợ vì lưng anh ấy rất đau.

Andre đã bất bại trong 15 năm đấu vật ở Mỹ và Canada. Đến năm 1987, tình trạng thể chất của anh ngày càng tồi tệ và sự nghiệp đi xuống. Tại Detroit, trước đám đông lớn nhất trong lịch sử, Andre đã thua Hulk Hogan và gần như kết thúc sự nghiệp của mình. Sau đó, Andre còn thi đấu thêm một số trận nhưng không còn được như cũ.

Vào tháng 1/1993, khi đang tham dự lễ tang của bố mình ở Pháp, Andre đã qua đời ở tuổi 46. Nguyên nhân cái chết được cho là do dư thừa chất lỏng xung quanh tim.

Andre là người đầu tiên được giới thiệu vào WWE Wrestling Hall of Fame (chương trình dành cho các cựu đô vật nổi tiếng). Kể từ đó, có nhiều đô vật đã gần đạt đến tầm cỡ của Andre nhưng chưa ai thực sự có thể thay thế anh ấy. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng cũng đầy vinh quang và nổi tiếng của "kỳ quan thế giới thứ 8" vẫn khiến nhiều người khâm phục khi nhớ lại.