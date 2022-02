Cước phí trung bình vận chuyển container sang Mỹ đạt kỷ lục mới

Các hợp đồng vận chuyển hàng hóa kéo dài cả năm, đóng góp tới 3/4 doanh thu hàng năm cho các nhà khai thác tàu, phần lớn sẽ được giải quyết tại hội nghị TPM ở Long Beach, California, vào tuần đầu tháng 3. Giá trung bình để chuyển một container 40 feet từ Trung Quốc đến Bờ Tây nước Mỹ có thể là từ 7.000 đến 8.000 USD, mức cao kỷ lục đối với các hợp đồng vận chuyển hàng hóa hàng năm và cao hơn mức trung bình của năm ngoái là khoảng 5.500 USD.



Các nhà phân tích cho biết, sau hai năm gián đoạn chuỗi cung ứng và sự chậm trễ trong vận chuyển do đại dịch Covid-19, các nhà nhập khẩu đang đánh giá cao độ tin cậy và khả năng dự đoán của dịch vụ, với một số tìm kiếm các hợp đồng vận chuyển hàng hóa dài hạn hơn. Hơn một phần tư tổng số container vận chuyển vào Mỹ là hàng hóa cho các nhà nhập khẩu lớn như Walmart và Amazon.com Inc. Lars Jensen, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Vespucci Maritime có trụ sở tại Đan Mạch cho biết ngày càng thấy các nhà nhập khẩu sớm ký hợp đồng hàng năm cũng như các hợp đồng có thời hạn dài hơn. Đó là về quản lý rủi ro trong một môi trường mà sự không chắc chắn về sự ổn định của chuỗi cung ứng vào năm 2022 tiếp tục rất cao.

Một loạt công ty trong những tháng gần đây cho biết chi phí vận chuyển cao hơn hoặc nỗ lực giải quyết các vấn đề chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của họ, với một số chi phí dự kiến sẽ vẫn ở mức cao trong năm nay. David Bergman, Giám đốc tài chính của Under Armour Inc., cho biết thách thức lớn nhất gặp phải về tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại là chi phí vận chuyển hàng hóa, còn một chút nữa để giảm bớt. Hasbro Inc., tập đoàn đa quốc gia về đồ chơi và giải trí của Mỹ, cho biết rằng việc tăng giá dự kiến trong quý II sẽ bù đắp chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn, nhưng môi trường chuỗi cung ứng sẽ vẫn còn nhiều thách thức trong năm nay.

Patrik Berglund, Giám đốc điều hành của Xeneta, chuyên gia mua sắm và dữ liệu giao thông có trụ sở tại Na Uy, cho biết chưa bao giờ có động lực thị trường như vậy. Năm nhà khai thác hàng đầu kiểm soát 3/4 công suất các container. Thu nhập của các chủ hàng container tăng cao trong thời kỳ đại dịch, khi nhu cầu đối với hàng hóa sản xuất như đồ gia dụng, ô tô và vật liệu cải thiện nhà cửa tăng cao, không đủ tàu để di chuyển chúng. Đồng thời, tình trạng thiếu lao động do Covid-19 bùng phát tại các cảng trên khắp thế giới và không đủ năng lực xe tải, đường sắt và kho bãi đã kéo dài thời gian giao hàng.

Để bổ sung hàng tồn kho đang giảm, một số nhà nhập khẩu đã đặt các chuyến đi với giá giao ngay tách biệt với hợp đồng vận chuyển hàng năm của họ. Một số nhà nhập khẩu đã trả mức phí hàng ngày hơn 20.000 USD/thùng trong các chuyến đi qua Thái Bình Dương vào năm ngoái, với các tàu phải chờ hàng tuần để dỡ hàng tại các cảng nghẹt thở không còn chỗ để chở thêm container. Các nhà nhập khẩu lớn cũng đã đi xa hơn khi thuê tàu của chính họ để tránh tình trạng chậm trễ cảng.

Giá giao ngay để gửi một container từ Thượng Hải đến Los Angeles kể từ đó đã giảm bớt nhưng tiếp tục dao động quanh mức 16.000 USD, theo Chỉ số Freightos Baltic, so với khoảng 4.700 USD một năm trước đó. Các nhà phân tích dự đoán tỷ giá hàng ngày sẽ giảm vào cuối năm nay khi mọi người quay trở lại văn phòng và chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ như giải trí, ăn uống và du lịch.

Giá hàng hóa cao hơn và nhu cầu mạnh mẽ được hỗ trợ bởi các gói kích thích kinh tế đã giúp nâng thương mại toàn cầu năm ngoái lên mức kỷ lục 28,5 nghìn tỷ USD, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển cho biết trong một báo cáo tháng này. Báo cáo cho biết khi những xu hướng này có khả năng giảm bớt, xu hướng thương mại quốc tế dự kiến sẽ bình thường hóa trong năm 2022.

Ngành vận tải biển đã trải qua một thập kỷ thua lỗ nặng nề sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và bắt đầu hợp nhất vào năm 2016. Các hãng vận tải lớn cũng thành lập ba liên minh để chia sẻ tàu, ghé cảng và mạng lưới, để lại ít không gian cho các công ty nhỏ hơn cạnh tranh. Với khả năng kiểm soát của các liên minh, không có khả năng giá cước sẽ giảm và quay trở lại mức trước đại dịch.