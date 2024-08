Cuộc phỏng vấn truyền hình lớn đầu tiên của bà Kamala Harris: 5 câu hỏi quan trọng

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Getty Images.





Cuộc phỏng vấn diễn ra chừng một tiếng khi bà Harris vận động tranh cử trên toàn bang chiến trường Georgia.



Harris nhanh chóng cố gắng khẳng định bản thân là một ứng cử viên đoàn kết, nhằm phân biệt với đối thủ Cộng hòa của bà, cựu Tổng thống Donald Trump.

"Tôi tin rằng việc xây dựng sự đồng thuận là rất quan trọng, và quan trọng là tìm một điểm chung nơi chúng ta thực sự có thể giải quyết các vấn đề" - bà Harris nói.

Phóng viên CNN Dana Bash đã đặt câu hỏi cho bà Harris về những thay đổi rõ rệt mà bà đã thực hiện đối với nền tảng chính sách của mình kể từ khi bà lần đầu tiên tranh cử tổng thống vào năm 2020. Phóng viên cũng chất vấn ông Walz về những sự phóng đại mà thống đốc Minnesota đã đưa ra trong các tuyên bố công khai về hồ sơ quân sự của ông.

Dưới đây là những điểm chính từ cuộc phỏng vấn sâu nhất của bà Harris cho đến nay với tư cách là ứng cử viên tổng thống.

Phác thảo kế hoạch cho ngày đầu tiên

Bà Harris có thời gian rất ngắn trước cuộc bầu cử vào ngày 5/11 để thuyết phục cử tri, tất cả mới bắt đầu từ 21/7 khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui.

Bắt đầu cuộc phỏng vấn, phóng viên đã hỏi bà Harris về các kế hoạch của bà cho ngày đầu tiên tại nhiệm nếu bà được bầu vào tháng 11.

Harris đáp lại bằng cách nhấn mạnh những gì bà đã xác định là ưu tiên hàng đầu cho nhiệm kỳ tổng thống: Củng cố tầng lớp trung lưu.

Chính quyền sẽ "làm những gì chúng tôi có thể để hỗ trợ và củng cố tầng lớp trung lưu" - bà nói.

Harris và Walz sau đó đã nhắc đến các đề xuất chính sách đặc trưng của họ, bao gồm tín dụng thuế trẻ em, giảm chi phí thực phẩm và tăng cường xây dựng để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở trong nước. Harris cũng cho biết bà sẽ có cách tiếp cận khác với ông Trump khi ở Nhà Trắng.

"Khi tôi nhìn vào những khát vọng, mục tiêu, tham vọng của người dân Mỹ, tôi nghĩ mọi người sẵn sàng cho một cách đi mới," bà nói. "Tôi nghĩ, tiếc thay, trong thập kỷ qua, chúng ta đã có – trong cựu tổng thống – một người thực sự đã thúc đẩy một chương trình nghị sự và một môi trường mà làm giảm sức mạnh và phẩm chất của chúng ta như là người Mỹ".

Sau đó, khi được hỏi về những nhận xét của Trump nghi ngờ về danh tính chủng tộc của cô, Harris đã phớt lờ những lời bình luận đó: "Cùng một kịch bản nhàm chán".

Bà Harris biết tin ông Biden rút lui như thế nào

Phóng viên Bash đã hỏi Harris mô tả cách bà biết tin ông Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống vào tháng 7, chỉ vài tuần trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ.

Bà Harris cho biết chiều Chủ nhật đó bà đang thư giãn cùng gia đình gồm cả con gái.

"Chúng tôi đang ngồi xuống làm một trò chơi ghép hình, và điện thoại reo, và đó là Joe Biden. Và ông ấy đã nói với tôi về quyết định của ông ấy," Harris tiếp tục. "Tôi hỏi ông ấy, 'Ông có chắc không?' Và ông ấy nói có. Và đó là cách tôi biết về điều đó."

Bà Harris đã liên tục bảo vệ khả năng lãnh đạo của ông Biden. Phóng viên chất vấn bà Harris về việc bà có bất kỳ tiếc nuối nào về thời gian của mình ở Nhà Trắng với Biden không.



"Hoàn toàn không. Tôi đã phục vụ với Tổng thống Biden gần bốn năm rồi, và tôi có thể nói với bạn, đó là một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, thực sự," Harris nói. Bà gọi nhiệm kỳ của ông Biden là "biến đổi" trước khi tiếp tục chỉ trích Trump.

Ông Biden có trí tuệ, cam kết và sự phán đoán và tâm trạng mà tôi nghĩ người dân Mỹ xứng đáng có trong tổng thống của họ. Ngược lại, cựu tổng thống không có điều đó" - bà nói

Bà Harris gợi ý về việc bổ nhiệm thành viên nội các là người của đảng Cộng hòa

Cuộc phỏng vấn trên CNN diễn ra đúng một tuần sau khi Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ kết thúc, khi Harris chính thức chấp nhận đề cử của đảng cho chức tổng thống.

Trong bài phát biểu nhận đề cử của mình, Harris đã hứa sẽ là "một tổng thống vì tất cả người Mỹ".

Khi trả lời phỏng vấn, bà đã đưa lời hứa đó thêm một bước nữa. Khi Bash hỏi liệu cô bà cân nhắc việc bổ nhiệm một thành viên đảng Cộng hòa vào đội ngũ nội các của mình – một nhóm các cố vấn hàng đầu của tổng thống – Harris ngay lập tức trả lời có.

"Tôi đã dành sự nghiệp của mình để mời gọi sự đa dạng ý kiến. Tôi nghĩ rằng việc có những người có quan điểm và kinh nghiệm khác nhau tại bàn khi một số quyết định quan trọng nhất được đưa ra là rất quan trọng," Harris giải thích.

"Và tôi nghĩ rằng sẽ có lợi cho công chúng Mỹ khi có một thành viên trong nội các của tôi là người đảng Cộng hòa."

Cả hai chính quyền gần đây nhất – của ông Trump và ông Biden – đều không bổ nhiệm các thành viên nội các từ đảng đối lập. Tổng thống gần nhất làm vậy là ông Barack Obama của Đảng Dân chủ, với việc bổ nhiệm đảng viên Cộng hòa như Bộ trưởng Giao thông Ray LaHood.

Khi phóng viên thyết phục bà Harris tiết lộ liệu cô có ai đó cụ thể trong tâm trí cho nội các của mình không, bà đáp: "Không có ai cụ thể trong tâm trí. Tôi còn 68 ngày nữa cho cuộc bầu cử này, vì vậy tôi không đặt xe trước ngựa."

Bash chất vấn Harris về việc lùi bước

Cuộc phỏng vấn diễn ra mà không có những tranh cãi lớn, với việc Harris lặp lại nhiều điều mà bà đã nói trong chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, Bash đã tập trung vào việc Harris đã thay đổi lập trường chính sách của mình kể từ năm 2020, khi bà lần đầu tiên tranh cử tổng thống.

Chẳng hạn, khi Harris tranh cử tổng thống vào năm 2020, bà đã ủng hộ dự luật Medicare for All do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thúc đẩy. Bà đã từ bỏ lập trường đó kể từ đó.

Vào năm 2019, bà đã nói trong một buổi giao lưu của CNN rằng bà ủng hộ một "Green New Deal" (Thỏa thuận xanh mới) sẽ bao gồm các chính sách quyết liệt hơn để chống biến đổi khí hậu. "Không nghi ngờ gì, tôi ủng hộ việc cấm khoan dầu đá phiến," bà nói vào thời điểm đó.

Sau khi tham gia cùng ông Biden vào năm 2020 với tư cách là người đồng hành, bà đã nhanh chóng thay đổi lập trường đó, điều mà cô đã chỉ ra trong cuộc phỏng vấn với Bash vào thứ Năm.

"Tôi đã làm rõ điều đó trên sân khấu tranh luận vào năm 2020, rằng tôi sẽ không cấm khoan dầu đá phiến," bà nói, trước khi thêm: "Với tư cách là tổng thống, tôi sẽ không cấm khoan dầu đá phiến."

Để tránh các cáo buộc về việc thay đổi quan điểm, Harris nhấn mạnh rằng bà vẫn coi biến đổi khí hậu là một mối đe dọa lớn – một vấn đề có thể được giải quyết mà không cần cấm khoan dầu đá phiến.

"Hãy làm rõ: Giá trị của tôi không thay đổi. Tôi tin rằng điều rất quan trọng là chúng ta phải nghiêm túc với những gì chúng ta phải làm để bảo vệ trước một cuộc khủng hoảng rõ ràng về khí hậu," bà Harris nói.

"Những gì tôi thấy là chúng ta có thể phát triển và gia tăng một nền kinh tế năng lượng sạch thịnh vượng mà không cần cấm khoan dầu đá phiến."

Khoan dầu đá phiến là một phần của nền kinh tế ở các bang chiến trường như Pennsylvania và Ohio, nơi ông Trump đã sử dụng các phát biểu của bà Harris năm 2019 như một điểm tấn công. Tuy nhiên, các nhà chỉ trích đã chỉ ra rằng khoan dầu đá phiến đi kèm với những rủi ro nghiêm trọng, bao gồm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm dùng để uống.

Dù vậy, Harris liên tục cam kết vào thứ Năm rằng bà sẽ không cấm khoan dầu đá phiến nếu được bầu làm tổng thống.

"Vào năm 2020, tôi đã làm rất rõ lập trường của mình," bà nói. "Tôi đã giữ lời hứa của mình, và tôi sẽ tiếp tục giữ lời hứa đó."

Bash hỏi Harris về chính sách đối với Gaza

Cuộc phỏng vấn hôm 29/8 diễn ra trong giai đoạn đếm ngược trước khi cuộc bầu cử bắt đầu: Một số bang mở cửa cho thời gian bỏ phiếu sớm ngay từ tháng 9.

Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ được quyết định với những biên độ hẹp, với ông Trump và bà Harris bám đuổi nhau sát sao.

Tuy nhiên, khảo sát vào thứ Năm của Reuters và Ipsos cho thấy bà Harris đã vượt lên một chút, bà nhận được sự ủng hộ 45% so với 41% của Trump. Bà Harris cũng đang nhỉnh hơn ông Trump ở hầu hết các bang chiến trường theo các cuộc thăm dò gần đây nhất.

Tuy nhiên, Bash đã nêu khả năng rằng lập trường của bà Harris về cuộc chiến của Israel ở Gaza có thể khiến bà mất phiếu, đặc biệt là trong số các phần tử tiến bộ trong đảng của bà.

Harris chủ yếu theo sát sự lãnh đạo của Biden trong việc cam kết ủng hộ vô điều kiện đối với Israel, mặc dù số người chết ở Gaza tiếp tục gia tăng và lo ngại về vi phạm nhân quyền vẫn dai dẳng.

Bash đã chất vấn Harris về việc liệu bà có tách biệt mình khỏi Biden không: Bà có làm gì khác không?

"Hãy để tôi nói rất rõ: Tôi hoàn toàn và kiên định trong cam kết của mình đối với việc bảo vệ Israel và khả năng tự bảo vệ của họ," Harris nói, lặp lại quan điểm mà bà cũng đã thể hiện trên sân khấu Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, bà đưa ra một bổ sung: "Cách thức mà Israel thực hiện điều đó có ý nghĩa. Quá nhiều người Palestine vô tội đã bị giết."

Harris kết thúc với phát biểu: "Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận," ám chỉ đến các cuộc đàm phán đang diễn ra để ngừng bắn mà đến nay vẫn còn chưa đạt được kết quả.

Sau khi hoàn tất cuộc phỏng vấn với CNN, bà Harris tiếp tục đến điểm dừng cuối cùng trong chuyến lưu diễn tranh cử của bà ở Georgia vào tháng 8: Một buổi mít tinh tại Enmarket Arena ở Savannah.

Các nhà hoạt động ủng hộ Palestine đã lên tiếng phản đối làm gián đoạn phát biểu của bà.