Cuộc sống tẻ nhạt của các phi tần hậu cung nhà Thanh

Quy chế cung đình của nhà Thanh có thể nói là khắt khe và rườm rà nhất trong tất cả các triều đại. Các Hoàng đế của triều đại nhà Thanh xây dựng một hệ thống thứ bậc nghiêm ngặt, và các phi tần trong hậu cung cũng vậy.

Quy chế cung đình của nhà Thanh có thể nói là khắt khe và rườm rà nhất trong tất cả các triều đại. Ảnh: Sohu

Các phi tần, thê thiếp trong hậu cung thời nhà Thanh được chia thành 8 bậc, hậu cung chỉ được phép có 1 Hoàng hậu, 1 Hoàng quý phi, 2 Quý phi, 4 Phi, 6 Tần. Các cấp bậc thấp hơn gồm Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng không giới hạn số lượng nhưng cũng không thể tùy tiện lựa chọn.

Cuộc sống gò bó với nhiều quy định như vậy khiến cuộc sống của những phi tần trở nên rất tẻ nhạt. Công việc chính mà các phi tần trong hậu cung nhà Thanh làm hàng ngày chỉ xoay quanh 4 việc sau.

Thỉnh an

Trong hậu cung, Hoàng hậu là người chủ trì mọi việc, quản lý tất cả phi tần, thái giám và cung nữ. Có thể nói trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ là điều mà tất cả phi tử trong cung đều mong ước. Với quyền hành trong tay hoàng hậu có thể xử phạt các phi tần mà không cần phải thông qua ý kiến của vua. Không chỉ vậy, hoàng hậu còn có thể quyết định vận mệnh, chỗ đứng của các mỹ nhân trong hậu cung.

Do vậy cứ 5h sáng hàng ngày, các phi tần phải thức dậy để chuẩn bị cho việc thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu. Họ sẽ có 1 tiếng đồng hồ lựa chọn trang phục, trang sức, chải tóc và trang điểm. Đến khoảng 6h, tất cả phi tần sẽ lần lượt đến cung của thái hậu và hoàng hậu để thỉnh an buổi sáng. Họ còn phải thực hiện nghi thức này một lần nữa vào buổi tối.



Ăn uống

Sau khi thực hiện việc chào hỏi xong, các phi tần cung nữ sẽ về cung của mình để dùng bữa theo các khung giờ hoặc các sự kiện quy định.

Các phi tần Thanh triều mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa chính. Bữa sáng của họ sẽ diễn ra trong khoảng từ 7h đến 9h sáng. Bữa chiều sẽ được phục vụ trong khoảng từ 11h trưa tới 14h chiều.

Tuy nhiên địa vị khác nhau thì chế độ ăn uống, lượng rau quả và thịt được cung cấp mỗi ngày cũng không giống nhau. Theo ghi chép, Hoàng quý phi được nhận 6 kg thịt lợn, quý phi được 4,9 kg, phi được 4,5 kg, thiếp được 3,4 kg. Ví như cà tím, Hoàng quý phi sẽ được 10 quả, quý phi và phi thì chỉ được 8.



Dành thời gian cho các sở thích cá nhân

Sau khi bữa chiều kết thúc các phi tần có thể dành thời gian cho các sở thích cá nhân trong đó có việc làm đẹp. Bởi làm đẹp là một trong những việc vô cùng quan trọng trong cuộc sống của phi tần nhà Thanh. Mỗi ngày các mỹ nhân đều dành nhiều thời gian rửa mặt bằng nước ấm, đắp mặt nạ, dùng phấn, son và nước hoa hồng tự chế để nâng cấp nhan sắc.

Ngoài ra nữ nhân trong cung còn có thú tiêu khiển là đánh bài, thêu thùa, vẽ tranh, xem kịch hoặc ngắm hoa...



Ngủ

Việc cuối cùng trong chuỗi sinh hoạt thường ngày của các phi tần của nhà Thanh là ngủ. Đến khoảng 20h, nếu thái giám không đến báo thì hôm đó họ không phải hầu hạ vua và có thể ngủ sớm.

Nếu may mắn được chọn, phi tử sẽ được thay y phục, tắm rửa sạch sẽ và thoa hương liệu lên cơ thể. Sau đó họ sẽ lên giường nằm, quấn chăn kín người và chờ thái giám vác đến tẩm cung của Hoàng đế.