Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 3 tháng cuối năm 2024, gió mùa Đông Bắc sẽ thay thế hoàn toàn gió mùa Tây Nam tại Nam bộ. Sẽ có sự chuyển mùa từ mùa mưa sang mùa khô tại khu vực này. Mùa mưa năm 2024 có khả năng kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm chỉ khoảng 5-10 ngày.

Tại TP.HCM, vào khoảng đầu tháng 11 là mùa mưa kết thúc trên hầu hết khu vực. Tuy nhiên, vẫn có những đợt mưa trái mùa xuất hiện trên diện rộng.

Theo thông tin dự báo, cuối năm nay, TP.HCM có thể lạnh dưới 20 độ C. Ảnh: C.H

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong tháng 10, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần và sẽ có một vài đợt gió mùa Đông Bắc với xu hướng hoạt động mạnh dần cho đến cuối tháng; nhiệt độ có xu hướng giảm dần.

Trong thời gian này, khu vực Nam bộ sẽ có mưa nhiều trong khoảng 20 ngày đầu. Những ngày cuối tháng, mưa giảm dần cả về diện và lượng.

Tháng 11 và tháng 12 là thời kỳ gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh dần, thời tiết vào mùa khô nhưng khả năng vẫn có mưa trái mùa trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ nhỏ đến vừa. Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam có thể giảm xuống dưới 20 độ C trong nửa cuối tháng 12 năm nay.

Từ nay cho đến hết năm, khả năng sẽ vẫn còn 1-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông. Khả năng bão ảnh hưởng trực tiếp đến TP.HCM không cao nhưng cũng sẽ là nguyên nhân gây mưa dông diện rộng kéo dài trong một vài ngày trên khu vực.

Trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12, không khí lạnh tăng cường liên tục xuống khu vực nhưng nhiệt độ trung bình vẫn có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong nửa đầu tháng 10, một vài ngày có thời tiết khá nóng, nhiệt độ cao nhất buổi trưa có thể ở mức 34 độ C hoặc trên 34 độ C.

Nửa cuối tháng 11 có thời tiết se lạnh vào ban đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Tháng 12, nhiệt độ trung bình xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm. Những đợt giảm nhiệt do không khí lạnh tăng cường có nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới dưới 20 độ C trong khoảng nửa cuối tháng.