Cuối năm tiệc tùng, liên hoan nhiều, đi massage có giúp giải rượu nhanh?

Massage toàn thân sai cách để giải rượu có thể gây ra hậu quả gì?

Mỗi dịp cuối năm là thời điểm mọi người tất bật tổ chức tiệc tùng, ăn tất niên nên khó tránh việc phải sử dụng rượu bia. Anh Hoàng Minh Tuấn (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết, anh làm cán bộ công chức, dịp cuối năm cũng là lúc các tiệc liên hoan lớn nhỏ cấp tập.



"Có tuần tôi đi liên hoan gần như kín lịch. Thậm chí có ngày 2 buổi, và liên hoan cũng khó tránh khỏi việc phải uống vì ngày Tết mà", anh Tuấn chia sẻ. Theo anh Tuấn, sau khi uống rượu, các quý ông thường rỉ tai nhau rằng "muốn giải rượu nhanh chóng thì đi massage". Tuy nhiên, anh thắc mắc liệu massage liệu có giúp giải rượu nhanh như lời đồn hay không?

Sau khi uống rượu, nhiều người truyền tai nhau đi massage vì cho rằng đây là cách tốt để giải rượu. Ảnh minh hoạ: AF

Trao đổi về vấn đề này, BSCKI. Lê Thiện Kim Hữu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – Cơ sở 3 cho biết, có nhiều loại hình massage với các mục đích khác nhau, bao gồm: massage xoa bóp toàn thân, xoa bóp bấm huyệt trị bệnh, massage thư giãn, xoa bóp vật lý trị liệu, hoặc massage kết hợp với các phương pháp khác như giác hơi. Trong số đó, xoa bóp bấm huyệt trị bệnh được ghi nhận là có tác dụng hỗ trợ giảm nhẹ một số triệu chứng khi say rượu.

Theo bác sĩ Hữu, các loại massage thông thường khác như xoa bóp thư giãn hoặc massage vật lý trị liệu chỉ nhằm mục đích tăng cường sức khỏe và thư giãn khi cơ thể khỏe mạnh, chứ không có tác dụng giải rượu hoặc điều trị ngộ độc rượu.

"Hiện nay rất nhiều cơ sở đang quảng cáo quá đà và phóng đại tác dụng của các phương pháp massage trong điều trị say rượu hoặc thậm chí là điều trị ngộ độc rượu. Điều này đã gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng cho người dân. Việc thực hiện phương pháp massage không đúng cách có thể gây ra nguy cơ các tai biến y khoa, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được xử lý đúng cách", bác sĩ Hữu cảnh báo.

Ths.BS Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam. Ảnh: NVCC

Ths.BS Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cho biết, bác sĩ cũng đã từng điều trị cho trường hợp bệnh nhân bị tắc mạch chân sau khi massage toàn thân để giải rượu. Tuy nhiên, nếu lúc đó bệnh nhân không được phát hiện và xử lý kịp thời thì sẽ có nguy cơ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể tử vong.

"Massage sai cách có thể dẫn tới hình thành huyết khối tĩnh mạch. Nguyên nhân là do quá trình massage thường sử dụng liệu pháp kết hợp có tính nóng, tuy nhiên tĩnh mạch càng nóng sẽ càng giãn ra. Lúc này, nếu người massage không có chuyên môn và tác dụng lực ấn quá mạnh vào đường đi của mạch máu thì sẽ gây tổn thương thành mạch, làm hình thành huyết khối.

Ngoài ra, việc massage không đúng chuyên môn kỹ thuật cũng có thể khiến các tiểu cầu trong máu dễ kết tụ và đông lại trong động mạch cảnh. Các huyết khối hình thành do massage thường không xảy ra ngay lập tức mà sẽ diễn ra sau khoảng 2-3 ngày kể từ khi thực hiện. Điều này khiến mọi người chủ quan và dễ bỏ qua triệu chứng", bác sĩ Mạnh nêu.

Massage chỉ giúp giảm một số triệu chứng say

Bác sĩ Kim Hữu cho hay, say rượu là tình trạng xảy ra khi lượng cồn tiêu thụ vượt quá khả năng chuyển hóa của gan. Các nguyên nhân chính gây ra cảm giác say rượu như mất nước do rượu kích thích bài tiết qua đường tiết niệu; Viêm nhiễm: Tác động từ chất cồn gây viêm ở đường tiêu hóa; Giấc ngủ kém chất lượng: Cồn làm rối loạn chu kỳ ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi hơn.

Bên cạnh đó, người say rượu sẽ có tác triệu chứng phổ biến như: buồn nôn, nôn ói; đau đầu, chóng mặt; lo lắng, bồn chồn; đau nhức cơ và cảm giác mệt mỏi toàn thân.

Bác sĩ Kim Hữu cho biết, theo lý luận của Đông y, các triệu chứng trên liên quan đến sự mất cân bằng trong chuyển hóa khí huyết. Xoa bóp bấm huyệt được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ, giúp kích thích kinh lạc, điều hòa khí huyết, cải thiện sự lưu thông trong cơ thể; Giảm đau đầu và nhức mỏi cơ thể thông qua tác động lên các huyệt đạo quan trọng; Thư giãn thần kinh, giảm cảm giác lo lắng và khó chịu.

"Xoa bóp bấm huyệt nếu được thực hiện đúng cách có thể hỗ trợ giảm một số triệu chứng sau khi uống rượu. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp giải rượu chính và chỉ nên áp dụng cho các trường hợp nhẹ. Trong các trường hợp nặng, người dân cần ưu tiên can thiệp y tế. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, mọi người chỉ nên thực hiện xoa bóp bấm huyệt tại các cơ sở y tế uy tín", bác sĩ Kim Hữu nói.