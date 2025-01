Người dân xã Thăng Long ở Thái Bình, chỉ trồng loài cây quả chín vàng vào dịp Tết mà thu 300 - 400 triệu/năm

Nghề trồng quất đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho người dân Thăng Long

Gia đình anh Nguyễn Đức Đợi, thôn Lộ Vị là một trong hộ chuyên trồng quất chum cảnh đem lại hiệu quả cao ở xã Thăng Long (huyện Đông Hưng, Thái Bình). Hàng năm, cứ đến gần cuối tháng Giêng, anh Đợi lại sang huyện Văn Giang (Hưng Yên) chọn những cây quất giống to về uốn, tỉa, trồng thành những chum quất với nhiều thế khác nhau.

Anh chia sẻ: Bão số 3 và mưa lụt sau bão đã gây thiệt hại cho gia đình tôi gần 50 triệu đồng; tuy nhiên, ngay sau đó gia đình đã khẩn trương khắc phục. Chính vì thế, đến nay, trên diện tích 3 mẫu, gia đình tôi trồng gần 1.000 cây quất chum có thể bán ra thị trường với mức giá từ 800 nghìn đồng - 1 triệu đồng/cây, mang lại cho gia đình thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng/năm.

Nghề trồng quất đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho người dân Thăng Long (Đông Hưng, Thái Bình).

Tại gia đình anh Đỗ Văn Đài, thôn Lộ Vị, mặc dù ảnh hưởng của bão số 3 khiến gia đình phải đầu tư nhiều hơn công sức và các loại thuốc bảo vệ thực vật giúp cây quất nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên, giá thành của cây quất năm nay lại cao hơn so với năm ngoái khoảng 20% nên cũng bù đắp lại phần nào thiệt hại.

Anh Đài chia sẻ: Để cây quất có quả chín đều, đẹp đúng vào dịp tết thì ngoài vun xới đất, tưới nước thường xuyên, người trồng phải biết dựa vào thời tiết để điều chỉnh các công đoạn chăm sóc cho phù hợp. Ngoài 400 cây quất, gia đình anh Đài còn trồng 200 cây đào, đem lại thu nhập cho gia đình hơn 300 triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Văn Dần ở phố Nối (Hưng Yên) cho biết: Mặc dù ở Hưng Yên nhưng do đi công tác qua xã Thăng Long thấy được vườn quất đẹp ở ngay bên đường nên tôi đã ghé vào xem. Tôi thấy cây quất ở xã Thăng Long rất đẹp, lá to, xanh đậm mỡ màng; quả to tròn sáng bóng, có độ sai vừa phải, có đủ quả chín, xanh, ương và lộc non, hoa; giá cả lại vừa phải nên tôi cũng xem xét lựa chọn cho gia đình 1 cây để chơi tết.

Trên địa bàn xã Thăng Long hiện có gần 30 gia đình trồng quất, đào với tổng diện tích khoảng 20ha. Đến nay, tại các nhà vườn đã có từ 50 - 80% lượng khách đặt.

Ông Nguyễn Huy Thành, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để duy trì và phát triển nghề truyền thống của địa phương, hàng năm, UBND và HTX SXKD DVNN xã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về trồng trọt cho người dân, hướng dẫn người dân các biện pháp khôi phục sản xuất sau bão số 3. Ngoài ra, xã cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, đặc biệt là vốn vay ưu đãi của Chính phủ để phát triển kinh tế gia đình.

Nhộn nhịp làng hoa, cây cảnh Hồng Việt

Về xã Hồng Việt (Đông Hưng, Thái Bình) những ngày này, khắp các nhà vườn nhộn nhịp không khí thu hoạch vụ lớn nhất trong năm. Trên những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu luôn đông đúc người mua, bán khiến làng quê thêm phần tấp nập. Xã Hồng Việt trước đây chủ yếu chỉ ươm cây giống nhưng những năm gần đây nhận thấy thị trường hoa tết nhu cầu cao, các nhà vườn đã tích cực chuyển đổi ruộng không năng suất sang trồng đào, quất, hoa hồng, hoa đồng tiền, cúc mâm xôi, hoa giấy...

Nhà vườn Phong Ngọc, thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt (Đông Hưng, Thái Bình) với đủ các loại cây hoa phục vụ người dân chơi tết.

Anh Nguyễn Đức Thảo, thôn Quán Thôn trồng gần 2.000m2 hoa đồng tiền. Anh chia sẻ: Bão số 3 và mưa lụt sau bão đã khiến gia đình tôi bị thiệt hại 100 triệu đồng do cây chết phải trồng lại. Tuy nhiên, vụ này hoa đẹp, bán đắt hàng nên gia đình tôi có thu nhập khá, bù đắp lại thiệt hại đó. Ngoài hoa đồng tiền, gia đình tôi còn trồng 3.600m2 cây cau, ngọc lan, trà. Để có ruộng hoa đúng vụ, người trồng hoa phải thức ngủ cùng hoa, theo sát diễn biến bất thường của thời tiết nếu không sẽ bị lỡ nhịp, mất mùa. Dự kiến dịp tết Nguyên đán, gia đình tôi thu khoảng 1,5 tỷ đồng.

Những ngày giáp tết, rất đông khách tìm đến tận vườn tham quan và mua hoa, cây cảnh ở làng hoa Hồng Việt để chuyển đi các tỉnh, thành phố trong cả nước phục vụ người dân chơi tết hoặc mua về trang trí cho không gian ngôi nhà tràn ngập sắc xuân.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, huyện Phù Cừ (Hưng Yên): Cây hoa ở xã Hồng Việt có sức chống chịu tốt nên mặc dù ảnh hưởng của bão, gió nhưng cây vẫn đẹp. Chính vì thế, cứ 1 tuần tôi lại sang xã Hồng Việt để mua các loại cây hoa về bán cho bà con địa phương. Đặc biệt, dịp tết Nguyên đán, ngày nào tôi cũng sang mua với số lượng gấp 4 - 6 lần ngày thường.

Đến nay, xã Hồng Việt đã mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh, cây giống lên 150ha với sự tham gia của hơn 1.000 hộ. Ông Lê Minh Tạo, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lụt sau bão, ngoài duy trì diện tích trồng đào và quất, xã khuyến cáo các nhà vườn tập trung phát triển các loại hoa ngắn ngày, đặc biệt là hoa đồng tiền và cúc mâm xôi... Xã cũng chỉ đạo các ngành, đoàn thể triển khai các phương án bảo đảm giao thông để các phương tiện vận chuyển hoa đi lại được thuận tiện.

Xuân Ất Tỵ 2025 đang gõ cửa từng nhà. Người trồng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng gặt hái thành quả lao động của mình sau những tháng ngày chăm bón vất vả. Niềm vui ấy dường như được nhân lên khi những cây hoa, cành đào, cây quất của mình đang góp phần làm đẹp thêm mỗi căn nhà, tạo không khí đầm ấm, tươi vui của các gia đình mỗi khi tết đến, xuân về.