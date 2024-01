Cứu 5 ngư dân tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển

Ngày 24/1, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, tàu 471 của đơn vị vừa cứu nạn thành công 5 ngư dân trên tàu cá tỉnh Bình Định bị mắc cạn, sau đó do sóng to nên tàu cá bị vỡ và chìm gần hết.

Các lực lượng hỗ trợ tàu cá, ngư dân tỉnh Bình Định gặp nạn. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 7h ngày 23/1 khi tàu 471, Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát gần khu vực đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thì nhận lệnh của cấp trên, tổ chức cơ động tiếp cận cứu 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 96827 TS bị mắc cạn. Lúc này, tàu cá ở vị trí cách Đông Nam đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 33 hải lý.

Ngay sau khi nhận lệnh, cán bộ, chiến sĩ tàu 471 đã tác nghiệp, liên lạc, triển khai gấp các phương án tìm kiếm, tiếp cận và rời đi lúc 7h30 cùng ngày.

Sau 4 giờ cơ động, trong điều kiện gió Đông Bắc cấp 5-6, đến 11h30 ngày 23/1 tàu 471 đã tiếp cận khu vực tàu cá BĐ 96827 TS. Tuy nhiên, do tàu cá bị mắc cạn và sóng to nên tàu đã bị vỡ, chìm gần hết. Các ngư dân đang trên mủng gần đó, tàu 471 đã hạ xuồng đưa các ngư dân lên lúc 14h bảo đảm an toàn. Sau khi lên tàu 471, 5 ngư dân đã được tổ quân y trên tàu thăm khám và chăm sóc, sức khỏe bình thường. Đến 19h30 tối 23/1, tàu 471 đã đưa các ngư dân về gần đảo Song Tử Tây neo đậu an toàn.

Các lực lượng rất tích cực, quan sát hỗ trợ cho ngư dân. Ảnh: CTV

Được biết, tàu cá BĐ 96827 TS do ông Võ Ngọc Dâng, (SN 1979, trú phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 5 ngư dân đi cùng, tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương, xuất phát ngày 5/1 tại cảng cá Tam Quan, tỉnh Bình Định. Trong quá trình khai thác và đánh bắt, tàu cá bị mắc cạn, do sóng to đã dồn và đập khiến tàu bị vỡ rồi chìm.