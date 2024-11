Cận cảnh nước lũ xuất hiện tại Bình Định, sạt lở, ngập sâu nhiều nơi

Đề nghị tăng lưu lượng xả lũ

Ngày 24/11, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định Hồ Đắc Chương cho biết, hiện nay mực nước hồ Định Bình ở cao trình +92.67, dung tích hơn 235 triệu m3 (đạt 104% dung tích thiết kế); lưu lượng nước đến hồ là 1.012m3/s, lưu lượng xả khoảng 752m3/s.

"Sở đang đề nghị tăng lưu lượng xả lũ lên 930m3/s để giảm mực nước trong hồ Định Bình, xuống ở mức an toàn. Đối với hồ Đồng Mít, hiện tại các cửa xả tràn đang được đơn vị vận hành hạ xuống, giảm dần lưu lượng xả. Dự kiến đến tối nay, nước xả tràn sẽ về đến hạ lưu", ông Chương nói.

Mưa lũ gây ngập nhiều nơi ở tỉnh Bình Định.

Vẫn theo ông Chương, trước khi thực hiện xả lũ, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định sẽ gửi văn bản yêu cầu Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thông báo đến các địa phương nắm bắt thông tin, cảnh báo đến người dân. Từ lúc ra văn bản đến khi bắt đầu xả lũ kéo dài trong 4 giờ, khoảng thời gian này đủ để người dân vùng hạ lưu di chuyển đến vị trí an toàn.

Theo tính toán, với mực nước sông hiện nay và lưu lượng lớn nhất qua hồ Định Bình là 930m3/s, mực nước sông Kôn tại Bình Nghi ở mức báo động 2 (+16.5), tại Thạnh Hòa trên báo động 2 (+7.5).

Nước băng qua đường, gây chia cắt ở một số nơi tại miền núi.

Chủ tịch UBND huyện An Lão Trịnh Xuân Long cho hay, sau nhiều trận mưa lớn, một số tuyến đường trên địa bàn huyện xảy ra ngập lụt, sạt lở, tuy nhiên tình hình vẫn trong mức kiểm soát.

"Hiện có 5 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, huyện đã di dời 2 hộ (8 nhân khẩu) đến nơi an toàn, các hộ còn lại được hỗ trợ khắc phục tại chỗ. Hiện địa phương đã bố trí lực lượng đến khắc phục các điểm bị sạt lở, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn người dân đi qua các điểm xung yếu, sạt lở để đảm bảo an toàn", ông Long nói.

Lãnh đạo UBND các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn xác nhận, trên địa bàn chưa xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở. Mực nước trên các sông, suối vẫn trong mức an toàn. Các địa phương đã phát thông báo về việc điều tiết xả lũ các hồ chứa nước đến người dân nắm bắt, chủ động.

Sạt lở tràn xuống đường giao thông tại xã An Hưng, huyện An Lão.

Sẵn sàng di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn

Theo Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định, từ ngày 22-24/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa trung bình là 145mm.

Đợt mưa này đã xuất hiện lũ trên thượng lưu Sông Kôn tại Vĩnh Sơn và sông An Lão tại An Hòa trên báo động 2. Đặc biệt, mưa lớn trên địa bàn huyện An Lão gây ngập, sạt lở đất các tuyến đường giao thông và các hộ dân cư.

Lãnh đạo UBND huyện An Lão, Bình Định đi hiện trường, kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ, sạt lở.

Cụ thể, mưa đã làm 14 điểm ngập nước với chiều dài ngập khoảng 600m, gồm: cầu qua khu kinh tế Trung Hưng, cầu tràn tràn thôn 3 đi thôn 8 xã An Trung, cầu tràn thôn 7 xã An Vinh, cầu tràn nước Rấp thôn 3 xã An Vinh, cầu tràn nước Xê Ry thôn 2 xã An Toàn, cầu tràn thôn 5 đi thôn 6 xã An Quang, cầu tràn thôn 4 xã An Nghĩa, cầu tràn thôn 2 xã An Nghĩa (2 vị trí), 4 tuyến đường nối từ ĐT629 đến khu dân cư thôn Trà Cong, và tuyến đường ĐT629 (đoạn thôn Trà Cong).

Mưa lớn cũng làm 5 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất gồm 1 hộ ở xã An Quang, 3 xã ở An Vinh và 1 hộ ở xã An Nghĩa. Hiện các hộ dân này đã được lực lượng xung kích phòng chống thiên tai xã hỗ trợ khắc phục.

Mưa lũ cũng làm sạt lở 7 điểm ở các tuyến đường giao thông ở xã An Quang, An Vinh, An Hưng với khoảng gần 1.000m3 khối lượng đất đá bị sạt lở.

Chính quyền cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Trong số đó, tuyến đường thôn 4 đi La Vuông (xã An Hưng) bị sạt lở 1 điểm tại Suối Ngang, khối lượng sạt lở ước tính khoảng 400m3, chiều dài sạt lở khoảng 20m.

Tuyến đường thôn 5 đi thôn 6 (xã An Quang) bị sạt lở 1 điểm, khối lượng sạt lở ước tính khoảng 200m3, chiều dài sạt lở khoảng 20m; Tuyến đường xã An Quang đi An Toàn, sạt lở tại Suối Tình Cảm (vị trí đã sạt lở trong đợt mưa lũ trước), khối lượng đất sạt lở khoảng 100m3, chiều dài sạt lở khoảng 30m.

Khoảng 12h ngày 24/11, tại km13 đường liên xã từ thị trấn An Lão đi xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định xảy ra sạt lở taluy dương với khoảng 1.000m3 đất, đá tràn xuống chắn ngang đường. Đây là tuyến giao thông độc đạo vào trung tâm xã An Vinh, các phương tiện không thể lưu thông được.

Điểm sạt lở gây chia cắt giao thông tại miền núi.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã An Vinh đã rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm khu vực dễ xảy ra sạt lở, đồng thời cử lực lượng chốt chặn không để người dân qua lại khu vực sạt lở. Trong chiều nay, lãnh đạo UBND huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định đã điều xe múc lên khu vực sạt lở trên tuyến đường liên xã từ thị trấn An Lão đi xã An Vinh làm đường tạm để người dân lưu thông bằng xe máy.

Theo UBND huyện An Lão, khối lượng đất đá sạt lở tại thôn 1, xã An Vinh huyện An Lão quá lớn, phải mất 3 ngày mới có thể khắc phục xong điểm sạt lở này. Hiện nay đã thông đường xe máy và ưu tiên dùng xe múc để thông đường đi. Phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm đã được bố trí sẵn sàng, đầy đủ.

Dòng nước lũ tràn qua đường, người dân ở miền núi Bình Định không thể lưu thông.

Ông Đỗ Tùng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết, đối với những tuyến giao thông sạt lở địa phương đã chỉ đạo cho các lực lượng liên quan sử dụng xe máy san ủi sớm thông tuyến.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thì thấy tình hình mưa lũ trên địa bàn còn có khả năng diễn biến phức tạp. Do đó lãnh đạo huyện yêu cầu tại các điểm nước tràn qua đường, lực lượng công an, quân sự tăng cường bám sát địa bàn, cương quyết khi mưa lũ không cho bà con qua lại.

"Đối với vùng nằm trong danh sách có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến các khu vực của các thôn đề nghị các xã thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, diễn biến thời tiết. Tùy theo mức độ để bố trí, di dời bà con nhân dân ngay khi xảy ra tình huống mưa, lũ diễn biến xấu", ông Đỗ Tùng Lâm cho hay.