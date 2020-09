Cựu lãnh đạo bị khởi tố, Unimex Hà Nội “ngập” trong thua lỗ

Tối 22/9, Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội) và Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội) và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với 03 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015, gồm: Trần Quốc Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Unimex Hà Nội; Đặng Thị Minh Chi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Unimex Hà Nội và Nguyễn Thị Phương Liên, nguyên Trưởng phòng Kế toán trưởng Công ty Unimex Hà Nội.

Ông Trần Quốc Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Unimex Hà Nội vừa bị khởi tố (Ảnh Bộ Công An)

"Ông chủ" của Unimex Hà Nội

Được biết, Unimex Hà Nội tiền thân là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn, được thành lập năm 1962, là công ty con của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Hapro. Công ty hiện hoạt động trên 4 lĩnh vực chính gồm xuất nhập khẩu, sản xuất, đầu tư và thương mại điện tử.

Trong lĩnh vực bất động sản, Unimex Hà Nội cho biết là chủ đầu tư các dự án tại số 41 Ngô Quyền, Artex (72 Ngọc Khánh) và Chung cư Hà Thành Plaza (102 Thái Thịnh, Hà Nội).

Ngày 6/9/2017, Unimex Hà Nội chính thức trở thành công ty đại chúng. Công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó Nhà nước chiếm 20,15% vốn, Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) nắm 50% vốn, còn lại là các cổ đông khác.

Tính đến 31/12/2019, cơ cấu cổ đông của Unimex Hà Nội vẫn khá cô đặc. Bên cạnh Hapro, doanh nghiệp này còn 2 cổ đông lớn là Tập đoàn T&T và ông Ngô Vân Sơn với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 50,00% và 28,36% vốn điều lệ. Tại thời điểm đó, Chủ tịch HĐQT của Hapro chính là bà Nguyễn Thị Nga (Madam Nga) của Tập đoàn BRG.

Tuy nhiên, ngày 11/2/2020, Hapro đã thông qua nghị quyết về việc thoái toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Unimex Hà Nội.

Theo đó, Hapro muốn thoái toàn bộ hơn 4 triệu cổ phần, tương đương 20,15% vốn điều lệ của Unimex Hà Nội. Với mức giá chuyển nhượng dự kiến là 11.000 đồng/cổ phần, giá trị cả lô trái phiếu là hơn 44 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Hapro cho thấy, khoản đầu tư của Hapro vào Unimex Hà Nội đã được "xóa sổ" trong quý I/2020. Tuy nhiên, bên nhận chuyển nhượng là ai không được thể hiện. Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Nga bất ngờ rời ghế Chủ tịch Hapro.

Hiện tại, theo như thông tin đăng tải trên website của Unimex Hà Nội, tại phần thông tin cổ đông, doanh nghiệp này chỉ đề cập tới một cổ đông là Tập đoàn T&T của bầu Hiển.

Cựu lãnh đạo bị khởi tố, sức khỏe tài chính của Unimex Hà Nội ra sao?

Unimex được cổ phần hóa vào năm 2015, toàn bộ gần 5,6 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần mang ra đấu giá đã được bán hết với giá bình quân là 15.100 đồng/cổ phần. Trong 3 năm gần nhất kể từ sau khi doanh nghiệp này cổ phần hóa, Unimex Hà Nội ghi nhận sự sụt giảm cả về doanh thu và lợi nhuận.

Về doanh thu, năm 2017 doanh nghiệp này đạt xấp xỉ 103 tỷ đồng doanh thu. Đến năm 2018 và 2019, doanh thu thực hiện được lần lượt lùi về mức 98 tỷ đồng và 92 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 năm doanh thu của Unimex Hà Nội "hụt" 10%.

Doanh thu Unimex Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019

Cùng với đó, lợi nhuận cũng chuyển từ lãi sang lỗ. Cụ thể, năm 2017, Unimex Hà Nội lãi gần 2 tỷ đồng. Đến năm 2018, doanh nghiệp này lỗ trước thuế gần 8,9 tỷ đồng và số lỗ này lên tới 13,8 tỷ trong năm 2019. Unimex Hà Nội gánh lỗ nặng trong 2 năm vừa qua chủ yếu là do giá vốn hàng bán tăng mạnh, trong khi doanh thu sụt giảm.

Lợi nhuận Unimex Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019

Trong năm 2020, Unimex Hà Nội đặt kế hoạch "vỏn vẹn" 60 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 899 triệu đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Unimex Hà Nội đạt 303 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản đầu tư chiếm tới gần 80% trong tổng tài sản của doanh nghiệp.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả lên tới 531 tỷ đồng, cao hơn cả tổng tài sản của doanh nghiệp. Nguyên nhân là do nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp âm tới 228 tỷ đồng do làm ăn thua lỗ trong thời gian qua. Theo đó, lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2019 của Unimex Hà Nội là 439 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần vốn góp chủ sở hữu.

Vay và nợ thuê tài chính gần 199 tỷ đồng, giảm nhẹ từ mức 207 tỷ đồng của năm 2018. Tuy nhiên, so với tổng tài sản của doanh nghiệp, con số vốn vay này cũng đã chiếm tới 66%.

Trong khi hoạt động kinh doanh bết bát, thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Unimex Hà Nội vẫn không ngừng tăng.

Năm 2017, tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 708,6 triệu đồng. Mức thù lao này tăng lên 766,2 triệu đồng vào năm 2018 và giảm nhẹ về 746,7 triệu đồng trong năm 2019. Năm 2020, tổng thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Unimex Hà Nội dự kiến giảm xuống 492 triệu đồng, chỉ bằng 68% con số thực hiện trong năm liền trước.

Trước đó, trong 2 năm dưới sự điều hành của ông Trần Quốc Hùng - nguyên Tổng Giám đốc Unimex Hà Nội vừa bị khởi tố, doanh nghiệp này ghi nhận tới 363 tỷ đồng (năm 2013) và 169 tỷ đồng (năm 2014) doanh thu thuần. Lợi nhuận trước thuế tương ứng là 1 tỷ và 2 tỷ đồng.

Sau cổ phần hóa, tên ông Trần Quốc Hùng vẫn xuất hiện với vai trò Chủ tịch tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Unimex Hà Nội ngày 21/5/2016. Tại báo cáo tài chính năm 2017, tên của ông Hùng đã không còn xuất hiện trong bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp này.