Cứu ngư dân Quảng Ngãi sau hơn 3 giờ rơi xuống biển và bị suy kiệt nặng

Sáng 25/8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, hiện sức khoẻ của ngư dân Vương đã dần hồi phục và ổn định trở lại.

Bác sĩ Trung tâm Y tế quân - dân y Lý Sơn đang cấp cứu cho ngư dân bị nạn. Ảnh: T.N-T.N

Được biết trước đó vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 24/8, Trạm Kiểm soát biên phòng An Vĩnh - Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo từ tàu cá QNg-96869-TS, do ông Bùi Văn Đạt, ở thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn, làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, đã phát hiện, cứu vớt 1 ngư dân đang trôi dạt trên biển, cách đảo Lý Sơn khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam.

Tại thời điểm trên, theo chủ tàu Đạt trình báo, tình trạng sức khoẻ của ngư dân bị nạn đang suy kiệt khá nặng, không thể mở được mắt do ngâm trong nước biển quá lâu.

Video cảnh cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi bị rơi xuống biển hơn 3 giờ.

Theo đó, Bộ đội Biên phòng An Vĩnh đã hướng dẫn cho thuyền viên trên tàu cá QNg-96869-TS tổ chức sơ cứu ban đầu cho ngư dân bị nạn, rồi chuyển nạn nhân cho tàu cá QNg-66403-TS, do ông Lê Văn Thuận làm thuyền trưởng, ở cùng địa phương, đưa vào đảo Lý Sơn.

Ngay sau khi nạn nhân được đưa vào đến đảo Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng Lý Sơn đã tổ chức lực lượng tiếp nhận và chuyển ngay đến Trung tâm Y tế quân - dân y kết hợp huyện Lý Sơn để cấp cứu.

Qua thông tin ban đầu, ngư dân bị nạn tên là Đặng Thanh Vương (35 tuổi, trú ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi), thuyền viên đi trên tàu cá QNg-97407-TS, do ông Trần Văn Dân, ở thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi làm thuyền trưởng; xuất bến khoảng 12 giờ ngày 23/8/2024, trên tàu có 15 thuyền viên, để ra hành nghề tại khu vực biển gần Lý Sơn.

Bộ đội Biên phòng Lý Sơn thăm ngư dân bị nạn tại Trung tâm Y tế quân - dân y Lý Sơn. Ảnh: T.N-T.N

Vào khoảng 15 giờ ngày 24/8, trong lúc hành nghề do bất cẩn, ngư dân Vương đã bị rơi xuống biển.