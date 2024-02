Cựu người mẫu Playboy "tố" Justin Timberlake ngoại tình

Cựu người mẫu Playboy Zoe Gregory mới đây đã chia sẻ về cuộc gặp gỡ được cho là thân mật của cô với siêu sao nhạc pop Justin Timberlake. Câu chuyện được cô kể lại trong cuốn hồi ký mới nhất của mình mang tên "From Britain to Bunny". Cuốn sách hứa hẹn đưa ra một cái nhìn thẳng thắn về cuộc đời của Gregory và những mối quan hệ của cô với những người nổi tiếng. Những thông tin được hé lộ trong đó đã nhanh chóng trở thành tâm điểm đối với cả người hâm mộ cũng như các nhà phê bình.

Theo Gregory, vụ việc xảy ra trong một bữa tiệc quy tụ nhiều ngôi sao tại dinh thự Playboy Mansion nổi tiếng, được tổ chức bởi chính ông chủ Hugh Hefner. Gregory nói với Daily Mail: "Cả hai chúng tôi đều vào đó và cởi bỏ quần áo, chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ". Gregory kể chi tiết về cuộc gặp gỡ được cho là diễn ra khi Justin Timberlake đang trong mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Cameron Diaz.

Cựu người mẫu Playboy Zoe Gregory "tố" Justin Timberlake ngoại tình với mình khi yêu Cameron Diaz. Ảnh: Daily Mail.

"Thành thật mà nói, tôi chưa từng xếp anh ấy vào diện đàn ông mình thích. Nhưng sự việc chỉ diễn ra trong vòng 5 phút và theo những gì tôi nhớ, anh ấy rất tử tế", cô nói thêm.

Những lời kể của cựu người mẫu Playboy về cuộc gặp gỡ thoáng qua với Justin Timberlake đã thu hút sự chú ý của công chúng. Nam ca sĩ vốn được cho là có đời tư phức tạp, một lần nữa lại khiến dư luận phải "quay lưng" với anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Timberlake trở thành tâm điểm của cáo buộc ngoại tình. Biểu tượng nhạc pop Britney Spears, trong cuốn hồi ký "The Woman in Me", phát hành vào tháng 10/2023, đã đi sâu vào sự phức tạp trong mối quan hệ của cô với Timberlake, bao gồm cả những câu chuyện cả hai lừa dối lẫn nhau.

Cuốn sách của Britney Spears thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông, đặc biệt là một tuyên bố gây tranh cãi rằng, Timberlake đã gây áp lực buộc cô phải phá thai. "Tôi yêu Justin rất nhiều. Tôi luôn mong một ngày nào đó chúng tôi sẽ có một gia đình bên nhau. Nhưng Justin chắc chắn không hài lòng về việc mang thai", Spears viết.

Những tiết lộ từ Spears và bây giờ là Gregory, đã vẽ nên một bức tranh phức tạp về tính cách thực sự bên ngoài sân khấu của Timberlake. Những câu chuyện này trái ngược với hình ảnh đẹp đẽ được tạo nên bởi âm nhạc và đời tư trước công chúng của nam ca sĩ. Phản ứng của Justin Timberlake trước những cáo buộc của Britney Spears, được gói gọn trong một câu nói đùa trong một buổi biểu diễn, nam ca sĩ nói: "Tôi muốn nhân cơ hội này để xin lỗi... không ai cả".