Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị bắt vì đánh bạc

Sáng 31/7, nguồn tin của Dân Việt cho biết, ngày 29/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có thông báo số 3384/TB-ANĐT-P4 về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Đại Dũng (SN 1972, ở Phú Thọ).

Ông Hồ Đại Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi "Đánh bạc trái phép" theo quy định tại khoản 2 điều 321 Bộ Luật Hình sự. Hiện ông Dũng bị tạm giam tại Trại giam B14 Bộ Công an. Thời điểm bị bắt, ông Dũng đang là nhân viên công ty A.S.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị bắt vì hành vi đánh bạc trái phép. Ảnh: H.N

Trước đó, ngày 19/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 697 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Đại Dũng.

Ngày 10/7, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đối với ông Hồ Đại Dũng.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ nhận được đơn của ông Hồ Đại Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - xin chuyển công tác và xin thôi các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nguyện vọng cá nhân, gia đình.