Bệnh nhân đang hồi phục sau ca mổ cấp cứu. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân N.Đ.V, sinh năm 1988 được người nhà đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc được, tụt huyết áp, máu chảy nhiều tại vị trí vết thương vùng lưng. Người nhà bệnh nhân khai bệnh nhân bị đâm bằng vật sắc nhọn vào vùng lưng bên phải.



Tại khoa Cấp cứu, quy trình báo động đỏ được kích hoạt. Sau khi thăm khám lâm sàng, chụp phổi và siêu âm tại giường, các bác sĩ hội chẩn, thống nhất chẩn đoán đây là một trường hợp sốc mất máu do vết thương ngực bụng gây tràn máu màng phổi phải và tràn máu ổ bụng lượng nhiều.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận định đây là vết thương ngực bụng phức tạp, gây tràn máu màng phổi phải, rách thành bên tĩnh mạch chủ dưới 1cm, đứt tĩnh mạch thận, rách ngang thận 3cm, đứt đôi tá tràng, rách mặt trước thân tụy 1cm, lượng máu mất trong ổ bụng và màng phổi phải trên 3.000ml.

Bệnh nhân vừa được truyền máu, vừa được ê kíp bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp và Ngoại Niệu tiến hành khâu lại tĩnh mạch chủ dưới, khâu bảo tồn thận, khâu nối lại tá tràng. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân có ngưng tim 1 lần, được hồi sức bơm máu, thuốc vận mạch.

Sau khi mổ, bệnh nhân được chuyển ra phòng hồi sức với tình trạng thở máy và suy đa cơ quan do sốc mất máu. Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân ổn định cai máy thở rút dẫn lưu màng phổi, rút ống nội khí quản. Hiện tại bệnh nhân tạm ổn định đi lại được. Tuy nhiên, cần phải điều trị thêm một thời gian nữa.

Theo TS.BS Huỳnh Thanh Long, Trưởng khoa khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, sốc mất máu do vết thương dao đâm gây tổn thương tá tràng là một tình trạng rất nặng, một cấp cứu tối khẩn, vì tá tràng liên quan rất nhiều cơ quan có thể cùng bị tổn thương như mạch máu lớn, tụy, đường mật…

Do đó, nếu phát hiện trễ, để sót thương tổn, bệnh nhân có thể tử vong do mất máu, do nhiễm trùng từ dịch tụy, mật và dịch tiêu hóa. Việc xử trí vết thương tá tràng đòi hỏi kíp phẫu thuật phải có nhiều kinh nghiệm và đánh giá chính xác thương tổn để chọn lựa phương pháp điều trị thích hợp.