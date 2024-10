Cựu thủ khoa sở hữu chuỗi trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội, "bật mí" bí quyết giành học bổng thạc sĩ

Với sự nỗ lực và kiên trì từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Lê Diệu Linh (26 tuổi, quê Nghệ An) đã xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa với GPA 3.7/4 và nhận học bổng du học Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh (Teaching English to Speakers of Other Languages) tại University of Huddersfield, Vương quốc Anh. Hiện tại, Diệu Linh là người sáng lập chuỗi trung tâm tiếng Anh với 3 cơ sở tại Hà Nội.

Bí kíp "ẵm" học bổng nhanh chóng của cô gái xứ Nghệ

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ cùng ước mơ theo đuổi công việc giảng dạy tiếng Anh, Diệu Linh đã chủ động xây dựng kế hoạch du học trong suốt chặng đường học tập trên giảng đường. Với tư duy cởi mở và mong muốn được khám phá và trải nghiệm nền văn hóa mới, Diệu Linh đã tự lấy đó làm động lực cho hành trình vươn xa của mình.

Diệu Linh (áo trắng thứ 2 từ phải sang, tóc ngắn) cùng bạn bè tại buổi hoạt động ngoại khoá. Ảnh: NVCC



Trong quá trình rèn luyện bản thân và xây dựng nền tảng hồ sơ xin học bổng, Diệu Linh chia sẻ: "Các trường ở Anh đánh giá rất kỹ hồ sơ năng lực, nên mình đã phải rất cố gắng trong học tập để đạt GPA tốt, tham gia các hoạt động và trải nghiệm ở nhiều môi trường làm việc khác nhau để tích lũy kinh nghiệm kiến thức để làm mạnh hồ sơ của mình".

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, việc đạt GPA cao không phải chỉ với tư duy để đi du học mà Diệu Linh biết bản thân mình cần nỗ lực cho chính bản thân mình, cố gắng hơn mỗi ngày để bản thân mình tốt hơn. Đồng thời, tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp Diệu Linh mạnh dạn và tự tin hơn.

Tâm sự về những khó khăn, cô gái 26 tuổi nói: "Trong giai đoạn vài tháng chuẩn bị hồ sơ, điều mình gặp khó khăn là việc tiếp nhận một lượng lớn thông tin về các trường, các chính sách và lựa chọn apply như thế nào".

Ngoài ra, việc phải tìm hiểu thông tin về môi trường sống, chuẩn bị tư trang đồ đạc và nhà cửa để sẵn sàng cho chuyến đi..., tất cả mọi thông tin đến dồn dập khiến bản thân Diệu Linh khá áp lực giai đoạn đó.

Thấu hiểu những khó khăn khi bắt đầu, cô gái quê Nghệ An cho rằng: "Khi xác định đi du học, các bạn cần chuẩn bị thật sớm từ mọi khía cạnh như học thuật, tâm lý và các thông tin về trường và đất nước các bạn mong muốn.

Đồng thời, các bạn cần chủ động trao đổi thông tin và những thắc mắc từ trường và các người tư vấn hay các anh chị tiền bối để cập nhật thông tin một cách liên tục. Cô nhấn mạnh: "Chậm 1 ngày thôi là mọi thứ sẽ có thể rất khác".

Mỗi một năm và phụ thuộc vào từng trường sẽ có những cách thức xét tuyển và mức học bổng khác nhau. Có trường xét học bổng dựa trên hồ sơ, hay tại trường University of Huddersfield mà Diệu Linh đã theo học thì cần tham gia buổi phỏng vấn học bổng, trả lời những câu hỏi cơ bản về bản thân và dự định. Trường sẽ dựa theo nhiều tiêu chí để cho mức học bổng cho thí sinh.

"Vì thế, để chuẩn bị tốt nhất, các bạn cần nắm bắt thông tin nhanh chóng và liên hệ với các anh chị khóa trước để học hỏi kinh nghiệm và bài học từ họ", Diệu Linh chia sẻ.

Cân bằng năng lực và tài chính

Năng lực nổi bật chính là chìa khóa mở ra cánh cổng đến những con đường thành công, trong khi tài chính là yếu tố cần thiết để mỗi người tồn tại và phát triển trên con đường đó. "Để có thể săn được cơ hội du học và hoàn thành những năm tháng học tập, các bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng để cân bằng hai yếu tố cốt lõi: năng lực và tài chính", Diệu Linh chia sẻ.

Ngoài ra, việc du học thường khá tốn kém. Dù có học bổng, vẫn sẽ còn nhiều chi phí khác phát sinh, cùng với yêu cầu chứng minh tài chính từ quốc gia đó. Do vậy, theo Diệu Linh, các bạn cũng cần tìm hiểu xem mình có phù hợp và có khả năng đáp ứng chi phí cho nơi nào.

Để xác định đất nước cho việc du học, mỗi người cần làm rõ quốc gia mình muốn đến và ngành học nào mạnh ở đó. Khi đã xác định được đất nước, bước tiếp theo là khoanh vùng khu vực sống và tham khảo các trường dựa trên các yếu tố như: xếp hạng trường, chất lượng đào tạo, chi phí sinh hoạt tại khu vực đó và cộng đồng người học.

"Để rõ ràng, mình thường lập một bảng liệt kê các trường và các hạng mục so sánh. Từ đó, mình có thể cân nhắc và đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất cho bản thân", Diệu Linh chia sẻ thêm.

Diệu Linh tận hưởng và trải nghiệm tại đất nước mới trong thời gian du học (Ảnh: NVCC)

Ngoài việc sở hữu một bộ hồ sơ lý tưởng, Diệu Linh còn xuất sắc tự tin thể hiện được 3 yếu tố: kiến thức, kỹ năng và thái độ trong buổi phỏng vấn để xuất sắc giành được học bổng 5.000 Bảng Anh (khoảng 163 triệu đồng). Cô nói: "Có thái độ tốt để thuận lợi vượt qua mọi và khi đó, ai cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn, có kiến thức để mình tự tin thể hiện năng lực bản thân và dễ dàng đạt được những cơ hội mơ ước. Và cuối cùng, có kỹ năng thì bản thân mình sẽ có thể xử lý mọi thử thách trong hành trình rực rỡ nhưng đầy chông gai này".