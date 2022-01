Mới đây, cực tiền đạo của ĐT Việt Nam - Nguyễn Anh Đức đã quyết định tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số khi gia hạn hợp đồng thi đấu thêm 1 năm với CLB Long An, để giúp đội bóng này giành tấm vé lên chơi tại V.League.

Anh Đức vẫn cho thấy bản năng săn bàn sát thủ ở giải hạng Nhất (Ảnh SPORT)

Ở tuổi 37, Đức Eto'o vẫn cho thấy khát khao chơi bóng cháy bỏng. Mùa bóng 2021, dù bị hủy khi mới đi được 1/3 chặng đường do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, nhưng tiền đạo sinh năm 1985 vẫn kịp đóng góp 5 bàn cho CLB Long An. Đáng nói, đây cũng là toàn bộ số bàn thắng của đội bóng này tại mùa giải 2021.



Rõ ràng, dù đã bước qua giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng những phẩm chất cùng kinh nghiệm trận mạc của Anh Đức vẫn giúp anh trở thành một trung phong lợi hại khiến đối thủ luôn phải dè chừng.

Ở độ tuổi hiện tại, việc chơi bóng tại V.League sẽ là một thử thách gian nan với Anh Đức. Nhưng ở sân chơi hạng Nhất, Đức Eto'o vẫn sẽ là trung phong hàng đầu của giải đấu, thậm chí, anh còn là ứng viên số 1 cho danh hiệu "vua phá lưới".

Kinh nghiệm của Anh Đức sẽ giúp ích rất nhiều cho CLB Long An (Ảnh SPORT)

Theo thông tin tìm hiểu từ Dân Việt, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã hoàn thành lớp huấn luyện viên bằng A do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Trong hợp đồng ký kết giữa Long An và Anh Đức có điều khoản trong tương lai khi giải nghệ, anh sẽ được ưu tiên một "suất" trong ban huấn luyện đội bóng.

Chủ tịch CLB Long An, ông Võ Thành Nhiệm bày tỏ sự vui mừng khi tiền đạo Anh Đức đã đồng ý gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với CLB: "Việc Anh Đức tiếp tục gắn bó với Long An là để duy trì đam mê chơi bóng. Cậu ấy là cầu thủ giàu kinh nghiệm với nhiều năm thi đấu cho Bình Dương và cả ĐT Việt Nam. Sự có mặt của cậu ấy có ý nghĩa rất lớn cho tương lai của câu lạc bộ Long An.

Ngoài vai trò cầu thủ, Anh Đức còn đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ Long An cả trên sân cỏ cũng như trong cuộc sống. Trong tương lai, tôi rất muốn Anh Đức sẽ đảm nhiệm một vị trí ở ban huấn luyện CLB".