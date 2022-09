Cựu Trưởng phòng Cảnh sát hình sự bị khai trừ khỏi Đảng

Ông Lưu Văn Vinh đã có những vi phạm, khuyết điểm: Trong quá trình công tác đã can thiệp, bao che vi phạm; có mối quan hệ, thường xuyên liên lạc với một số đối tượng trong vụ án tổ chức đánh bạc và một số đối tượng khác có nhân thân xấu, từng có tiền án, tiền sự (không vì phục vụ yêu cầu công tác);

Ông Vinh chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế làm việc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và quy chế làm việc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Vi phạm của ông Lưu Văn Vinh đã bị Bộ trưởng Bộ Công an kỷ luật bằng hình thức Tước danh hiệu Công an nhân dân theo Quyết định số 4807/QĐ-BCA, ngày 28/6/2022.

Vi phạm của ông Lưu Văn Vinh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.