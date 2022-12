Đã bắt được kẻ gây ra vụ cướp trong ngân hàng

Tối 28/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ đối tượng Từ Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chân dung kẻ cướp ngân hàng ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tùng được xác định là đối tượng đã dùng súng cướp tài sản của khách hàng tại một ngân hàng tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu).

Theo đó vào gần 15 giờ cùng ngày, một thanh niên mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang vào một Phòng giao dịch của một ngân hàng hàng ở xã Thạnh Phú.

Thời điểm này chị T. là khách hàng đang lập tờ khai nộp tiền và để số tiền 90 triệu đồng trên quầy. Lúc này tên cướp đã cầm súng (nghi súng nhựa) uy hiếp và lấy bọc tiền chứa số tiền 20 đồng của chị T. Sau khi lấy được tiền, đối tượng đi ra ngoài lấy xe máy hiệu AB bỏ chạy bị bảo vệ của ngân hàng ngăn cản nên đối tượng chống trả.

Hiện trường vụ cướp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tên cướp dùng súng uy hiếp rồi nhanh chóng bỏ trốn về hướng TP.Biên Hòa, bỏ lại hiện trường 1 súng bằng nhựa.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.