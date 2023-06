Đã có 2 đợt phát hành trái phiếu vào nửa tháng 6/2023 với tổng giá trị 600 tỷ đồng

Theo dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam - VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 16/6/2023, có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ được ghi nhận trong tháng 6 với tổng giá trị 600 tỷ đồng.

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 6/2023

Đợt phát hành thứ 2 này đến từ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) hiện đang có vốn điều lệ hơn 5.416 tỷ đồng.

Vào ngày 15/6, Vietjet đã phát hành thành công mã trái phiếu VJCH2328002 có tổng giá trị 300 tỷ đồng với lãi suất 12%/năm. Đây là lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng và đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm… Về lãi suất, lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính bằng tổng biên độ tối đa 3,5% và lãi suất tham chiếu.

Vốn thu được từ đợt phát hành, hãng sẽ bổ sung cho hoạt động kinh doanh để chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay và các chi phí khác.

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý I/2023 của Vietjet, công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhât đạt lần lượt 12.898 tỷ đồng và 173 tỷ đồng.

Trong ba tháng đầu năm, Vietjet đã khai thác an toàn 31,3 nghìn chuyến bay, vận chuyển gần 5,4 triệu lượt hành khách, tăng 57% và 75% so với quý I/2022. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân cao 85%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,59%. Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 69,2 nghìn tỷ đồng, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu một lần và chỉ số thanh khoản 1,3 lần nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không.



Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 35.213 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm 16% tổng giá trị phát hành) và 24 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 29.692 tỷ đồng (chiếm 84% tổng số).

Giá trị mua lại và giá trị phát hành theo nhóm ngành 2023

Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 8.868 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 86.720 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022).

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn 2023 - 2024

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 182.445 tỷ đồng. Phần lớn giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với 93.719 tỷ đồng, chiếm 51,4%, theo sau là nhóm ngân hàng với 31.161 tỷ đồng, chiếm 17,1%.

Trong kỳ báo cáo, có 2 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu trị giá 851 tỷ đồng và 5 doanh nghiệp công bố phương án tái cơ cấu trái phiếu.

Một số trường hợp có thể kể ra như: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang chậm thanh toán lãi 10 tỷ đồng; CTCP Hưng Thịnh Incons xin gia hạn thời gian thanh toán gốc trái phiếu thêm 3 tháng; CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn gia hạn thời gian trả lại kỳ thứ 8; CTCP Hưng Thịnh Land chậm thanh toán lãi 17,5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Phương Đông thay đổi lãi suất kỳ đầu 4,4%/năm, các kỳ sau 8%/năm;...

Công bố thông tin bất thường về trái phiếu doanh nghiệp

Về kế hoạch phát hành TPDN năm 2023:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức phát hành riêng lẻ với giá trị tối đa 8.100 tỷ đồng từ tháng 6 đến hết quý 3/2023. Trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ hàng năm.

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt (VDS) đã thông qua nghị quyết phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo với giá trị dự kiến 700 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 10%/năm.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 14/6, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 4.250 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm với tỷ lệ trúng thầu đạt 88,2%. Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay là 168.892 tỷ đồng, tương ứng 42% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) thị trường thứ cấp đạt 31,13 nghìn tỷ đồng trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày tăng 62% và GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày giảm 63% so với tuần trước. NĐTNN bán ròng 774 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP tại phòng giao dịch của VBMA giảm tại tất cả các kỳ hạn.