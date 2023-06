Theo đó, vào lúc 10h30 ngày 26/6, Tổ trực điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm có tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện 199 về 7 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm là thành viên đoàn du lịch Hà Nội (gồm 36 người) do bà Đ.T.M làm Trưởng đoàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đoàn điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã tiếp cận bệnh nhân tại bệnh viện 199 và tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.



Qua điều tra ban đầu, có 7 người xuất hiện triệu chứng đau bụng quặn từng cơn vùng quanh rốn, nôn mửa kèm đi cầu phân lỏng nhiều lần.

Bệnh viện 199 tiếp nhận, cấp cứu 7 người trong đó có trẻ em nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: BVCC

Theo thông tin cung cấp từ chị Đ.T.M và các bệnh nhân đang điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện 199 cho thấy, Đoàn đến Đà Nẵng lúc 9h ngày 25/6 và lưu trú tại Khách sạn số 2 H.B, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Trưa và tối ngày 25/6, 36 người trong đoàn chia thành nhiều tốp đi ăn uống tự do riêng lẻ tại nhiều điểm ăn uống khác nhau và không nhớ rõ địa chỉ cũng như các món đã ăn.

Đến 2h sáng 26/6, có 1 du khách bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa và đi cầu; đến 5h30 có thêm 5 người cũng xuất hiện các triệu chứng đau bụng; tất cả 6 người này đến khám tại khoa cấp cứu Bệnh viện 199 - Bộ Công An; đến 9h có thêm 1 người cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng và cũng đến khám tại khoa cấp cứu của bệnh viện 199. Đến 12h ngày 26/6, tất cả 7 du khách đã khỏi bệnh và đã xuất viện.

"Qua thông tin cung cấp từ Trưởng đoàn, 7 người đến khám tại khoa cấp cứu không ăn chung tại cùng một địa điểm ăn uống", Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng thông tin.

Ngoài ra, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng cho biết, sẽ tiếp tục cùng với UBND các quận huyện tăng cường công tác truyền thông, tập huấn công tác an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các cơ sở vi phạm để đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm cho người dân và du khách trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian đến.