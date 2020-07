Đà Nẵng: Bắt bà "trùm" đường dây mại dâm chuyên phục vụ người nước ngoài

Ngày 18/7, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đội Cảnh sát Truy nã truy tìm, Phòng Cảnh sát và hình sự, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Theo đó, qua công tác điều tra nghiệp vụ, đội Cảnh sát Truy nã truy tìm đã phát hiện đối tượng Đặng Thị Hương (SN 1985, trú tỉnh Quảng Ninh) đang lẩn trốn lệnh truy nã tại tổ 18, phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn). Đây là đối tượng chính trong đường dây mại dâm cao cấp, chuyên phục vụ cho người nước ngoài ở Đà Nẵng vẫn hoạt động và đã bị Công an thành phố triệt phá vào tháng 4/2020.

Hương tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an, Hương thừa nhận hành vi của mình và khai báo đã bỏ trốn về Quảng Ninh để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Hương là đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm này.

Trước đó, Hương hợp đồng thuê căn nhà số 178 Minh Mạng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để đăng ký kinh doanh khách sạn, song thực chất là hoạt động chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Để thuận lợi cho hành vi phạm pháp này, Hương gọi gái bán dâm tới phục vụ khách và yêu cầu một số gái mại dâm đến ở, hoạt động tại chỗ.

Khi đường dây mại dâm này bị triệt phá, đối tượng Hương đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm. Ngoài ra, các cô gái bán dâm trong đường dây này cũng đã bị xử lý vi phạm hành chính.