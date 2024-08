Đà Nẵng có bao nhiêu dự án chậm tiến độ, chưa hoàn thành?

669 dự án chậm tiến độ

Ngày 27/8, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho hay, từ năm 2017 đến nay, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng đã xử lý gia hạn tiến độ chậm đưa đất vào sử dụng đối với 107 dự án, khu đất.

Qua kết quả giám sát tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, chậm bàn giao trên địa bàn thành phố của HĐND thành phố cũng như Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành TN&MT, hiện Sở TN&MT TP.Đà Nẵng đang tiếp tục kiểm tra về tiến độ sử dụng đất đối với 669 trường hợp với tổng diện tích cần kiểm tra hơn 34,2 ngàn m2.

Liên quan đến hướng xử lý của các trường hợp chậm triển khai dự án, chậm đưa đất vào sử dụng, trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với các dự án, khu đất đã hết thời gian gia hạn sử dụng đất theo quy định, đảm bảo kịp thời và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để đầu tư xây dựng, đưa đất vào sử dụng.

"Bên cạnh đó, sẽ công khai các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, các dự án, khu đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường", ông Chương cho hay.

Dự án Khu công viên, biệt thự sinh thái và văn phòng thấp tầng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Bảo "đắp chiếu" từ năm 2008 đến nay. Ảnh: Đình Thiên

Công khai các dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng

Phó giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng còn cho biết, đơn vị này sẽ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đến việc lập các thủ tục về đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai, môi trường khi nhận được hồ sơ, đề nghị của các dự án, khu đất đã được gia hạn sử dụng đất phải khẩn trương thẩm định, cho ý kiến theo thời gian quy định, không để kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ đưa đất vào sử dụng trong thời gian gia hạn.

"Chủ trương của lãnh đạo thành phố là tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về thủ tục đất đai tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai các dự án, nhằm khơi thông nguồn lực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến", ông Chương lưu ý.

Liên quan dự án chưa đưa đất vào sử dụng, mới đây vào ngày 16/8 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với dự án đầu tư Khu công viên, biệt thự sinh thái và văn phòng thấp tầng (Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Bảo. Thời gian gia hạn kể từ ngày 16/8/2024. Lý do gia hạn là tiến độ sử dụng đất chậm quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo Luật đất đai 2013 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

UBND thành phố TP.Đà Nẵng cũng nêu rõ, nếu hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Được biết, dự án này được Đà Nẵng cấp đất tư năm 2008 để thực hiện nhưng tới nay dự án Khu công viên, biệt thự sinh thái và văn phòng thấp tầng của CTCP Đầu tư Quốc Bảo vẫn chưa hoàn thành.