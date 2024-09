Đà Nẵng: Du khách đội nón lá, mặc áo in màu cờ Tổ quốc check in Ba Na Hills Đà Nẵng: Du khách đội nón lá, mặc áo in màu cờ Tổ quốc check in Ba Na Hills

Dịp Quốc khánh 2/9, khu du lịch Sun World Ba Na Hills không chỉ phủ kín Cầu Vàng bằng những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, mà còn tạo hình nhiều món ăn, vẽ nón lấy ý tưởng từ Quốc kỳ.

Khu du lịch nổi tiếng nhất miền Trung -Sun World Ba Na Hills thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9. Dịp này, không chỉ khu du lịch được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, mà rất đông du khách cũng mặc áo in Quốc kỳ Việt Nam khi đến thăm khu du lịch biểu tượng của Đà Nẵng. Hầu hết du khách ghé thăm Bà Nà dịp này đều vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng với khung cảnh Cầu Vàng được trang hoàng với hàng trăm lá cờ Tổ quốc. Hình ảnh cây cầu huyền thoại giữa mây trời rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng tạo nên một khung cảnh vừa ngoạn mục vừa đầy xúc cảm. Khung cảnh đặc biệt này của cây Cầu cũng tạo cảm xúc vô cùng phấn khích và hào hứng cho du khách quốc tế. "Tôi và bạn gái mong muốn đến thăm Cầu Vàng từ lâu rồi, hôm nay ước mơ mới thành hiện thực. Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi đến thăm cây cầu Vàng đúng dịp lễ Quốc khánh của Việt Nam, khung cảnh cây cầu rợp cờ đỏ sao vàng rất ấn tượng"- Anh David Lammy (du khách Anh quốc) chia sẻ. Hầu hết các vị khách quốc tế đều không bỏ lỡ cơ hội ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của Cầu Vàng- Cây cầu biểu tượng du lịch hàng đầu thế giới do World Travel Awards vinh danh. Không chỉ Cầu Vàng, Sun World Ba Na Hills còn khiến du khách bất ngờ và thích thú với hàng loạt món bánh được trang trí ấn tượng, lấy ý tưởng từ màu cờ đỏ sao vàng. Quốc kỳ Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng cho các đầu bếp tài ba của khu du lịch trên đỉnh Bà Nà trổ tài sáng tạo. Tất cả các nhà hàng buffet tại Bà Nà dịp này đều có những sản phẩm ẩm thực độc đáo lấy ý tưởng từ màu cờ sắc áo dân tộc Việt Nam, đem đến cảm xúc phấn khích, hào hứng cho du khách. Mỗi góc đều có thể trở thành điểm check-in độc đáo và lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam. Du khách cũng có thể mua sắm những chiếc áo cờ đỏ sao vàng kèm nón lá in màu Quốc kỳ ấn tượng để diện ngay tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills. Dịp này, du khách diện áo cờ đỏ sao vàng đến với Bà Nà sẽ được hòa mình vào không khí Lễ hội Bia B’estival 2024 sôi động, tưng bừng và hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn như: được tặng 01 cốc bia thủ công Sun KraftBeer 250ml trong 2 ngày 01 - 02/09 (dành cho du khách từ 18 tuổi trở lên); miễn phí tham quan xưởng bia thủ công Bà Nà - Xưởng bia có kiến trúc độc đáo hàng đầu thế giới trong ngày 02/09. Bên cạnh đó, những show diễn đẳng cấp quốc tế lại đem đến cho du khách những giây phút thăng hoa cùng nghệ thuật trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ tầm cỡ thế giới, điển hình là show diễn Fairy Blossom đưa du khách du ngoạn qua những khung cảnh của vườn hoa thần tiên rực rỡ sắc màu và show Cabaret Plus diễn ra vào khung giờ 18h30 tối mang tới một bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu với sự hội ngộ của vũ đạo, thời trang và âm nhạc. Lựa chọn Sun World Ba Na Hills cho kỳ nghỉ lễ này, du khách còn được tận hưởng chương trình ưu đãi lớn nhất trong lịch sử của khu du lịch với giá vé tham quan chỉ còn 550.000 đồng để tận hưởng hầu hết những trải nghiệm độc đáo và đẳng cấp. Tham khảo thêm Chuỗi lễ hội, sự kiện hấp dẫn hút khách đến Bà Nà Hills

