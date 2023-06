Đà Nẵng: Hơn 100 tài xế, nhân viên bán vé xe buýt bị nợ lương Đà Nẵng: Hơn 100 tài xế, nhân viên bán vé xe buýt bị nợ lương nhiều tháng nay

Sáng 8/6, hàng chục tài xế, nhân viên bán vé các tuyến xe buýt trợ giá Đà Nẵng do Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 tại Đà Nẵng (gọi tắt Quảng An 1) vận hành tổ chức lãn công, đòi quyền lợi.

"Điệp khúc" nợ lương Ghi nhận của PV Dân Việt, hàng chục người lao động tập trung tại Trạm xe buýt Xuân Diệu (quận Hải Châu) chờ công ty giải quyết tiền lương bị nợ nhiều tháng. Xe buýt nằm dài trong bãi.

Ông N.V.D (SN 1968, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho hay, anh làm cho công ty từ những ngày đầu mới thành lập, mức lương của anh tầm khoảng 8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, công ty Quảng An chỉ mới trả được lương tháng 1. Còn các tháng 2,3,4,5 vẫn còn đang nợ. "Chúng tôi làm lái xe chủ yếu sống bằng tiền lương nhưng đến nay 4 tháng rồi mà công ty vẫn chưa trả một đồng nào cả. Cuộc sống cả gia đình đều trông chờ vào tiền lương mà nợ thế này khiến cuộc sống của tôi hết sức khó khăn", ông D bức xúc. Tài xế, nhân viên bán vé buýt trợ giá Đà Nẵng tập trung trước Trạm xe buýt Xuân Diệu lãn công, đòi quyền lợi. Ảnh: D.B Tương tự, ông N.V.N (SN 1967, trú đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, ông đã quá ngán ngẩm với việc nợ lương của công ty. "Hơn 100 người là tài xế, nhân viên phát vé… bị nợ lương. Cứ mỗi lần lãn công thì công ty sẽ trả lương "nhỏ giọt" cho một vài người để duy trì việc xe chạy. Chúng tôi cũng cần phải có tiền để trang trải cuộc sống nữa", ông N nói. Hỗ trợ người lao động bị nợ lương khởi kiện công ty Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Hoàng – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP. Đà Nẵng cho hay, tình trạng Công ty CP Quảng An 1 nợ lương công nhân xảy ra liên tục suốt nhiều năm nay. "Từ khi tôi về làm Giám đốc Sở LĐTBXH đến nay, tôi luôn đứng ra giải quyết đòi quyền lợi cho người lao động tại Công ty CP Quảng An 1. Tuy nhiên, đứng ra giải quyết đòi lương cho người lao động được vài tháng thì công ty này sau đó lại tiếp tục nợ lương, cứ liên tục và chây ì như vậy", ông Hoàng chia sẻ. Xe buýt trợ giá nằm dài trong bãi. Ảnh: D.B Theo ông Hoàng, hiện nay tuyến xe buýt đầu tư không hiệu quả. UBND TP Đà Nẵng cũng giao cho Sở GTVT thành phố chủ trì nghiên cứu phương án khai thác. Cạnh đó, giao Sở LĐTBXH tiếp tục đòi quyền lợi cho người lao động nếu xảy ra tình trạng nợ lương. Đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng cho biết, trong sáng cùng ngày đã tiếp nhận thông tin người lao động tại công ty Quảng An 1 nợ lương và tổ chức cuộc họp với Sở GTVT TP Đà Nẵng để tìm phương án xử lý vụ việc. LĐLĐ TP Đà Nẵng đã nhiều lần mời đại diện lãnh đạo công ty làm việc, thậm chí đã ra trụ sở chính của công ty tại Bắc Ninh để yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc. "Tuy nhiên, cả Đà Nẵng chỉ có một doanh nghiệp này là nổi cộm trong việc nợ lương, nợ BHXH và các khoản khác của người lao động. LĐLĐ TP Đà Nẵng luôn quan tâm đến vụ việc và sẵn sàng hỗ trợ mọi thủ tục pháp lý để người lao động khởi kiện công ty", vị đại diện LĐLĐ Đà Nẵng thông tin. Hệ thống buýt trợ giá của Đà Nẵng đưa vào khai thác từ năm 2016, do Công ty Quảng An 1 trúng thầu vận hành. Trong đó, số tiền Đà Nẵng trợ giá cho 11 tuyến buýt trợ giá từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2022 là gần 138 tỉ đồng. Dù việc thanh toán trên luôn thực hiện đúng thời hạn, tuy nhiên Công ty Quảng An 1 thường xuyên nợ lương, nợ BHXH của tài xế, phụ xe. Theo BHXH TP Đà Nẵng, Chi nhánh II – Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 tại Đà Nẵng luôn nằm trong danh sách đơn vị nợ lớn, kéo dài trên địa bàn thành phố. Hơn 15.000 thí sinh Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 06/06/2023 08:10

