Hơn 15.000 thí sinh Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024 tại Đà Nẵng có 15.484 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 257 em được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT.



Ghi nhận của PV Dân Việt, tại mỗi điểm thi, ngoài danh sách thí sinh, sơ đồ phòng thi đều có dán quy chế dự thi tại bảng thông báo.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2023 - 2024, Đà Nẵng có 33 điểm thi. Mỗi điểm thi bảo đảm một số nội dung như: số phòng thi, phòng chứa bài thi, phòng vệ sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy, phòng y tế…

Lực lượng công an tham gia bảo đảm an toàn cho kỳ thi 220 người tại địa điểm ra đề, in sao, phách, chấm thi và tại các điểm thi; tổng số nhân viên phục vụ (trật tự viên, tạp vụ, y tế, bảo vệ) tại các điểm thi 450 người.

Hơn 15.000 thí sinh Đà Nẵng chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024. Ảnh: D.B

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ công lập năm học 2023-2024 vào 22 trường THPT công lập của Đà Nẵng là 11.432 chỉ tiêu, với 266 lớp. Riêng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 300 chỉ tiêu.

Để phục vụ cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng huy động 2.660 cán bộ, giáo viên tham gia ban/tổ của hội đồng thi; trong đó, cán bộ coi thi là 1.561 người được điều động từ các đơn vị trực thuộc sở, các trường THCS, THPT. Đồng thời, thành lập 4 đoàn kiểm ra, rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất của một số điểm thi. Trong đó, các điểm thi đều được lưu ý các phòng thi phải được đảm bảo thông thoáng. Chuẩn bị tốt diều kiện ánh sáng, quạt mát, nước uống, khu vực vệ sinh sạch sẽ nhằm đảm bảo sức khỏe cho thí sinh dự thi.

Thí sinh tại điểm trường Phan Châu Trinh xem quy chế trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: D.B

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tổ chức kỳ thi, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã có thông báo tạm ngưng hoạt động đối với các loại xe ô tô kéo rơ mooc, sơ-mi rơ-mooc; xe ô tô tải tự đổ (ô tô tải ben) trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố, trừ các tuyến đường sau: Hầm Hải Vân – Túy Loan, Quốc lộ 14B (đoạn từ giáp tỉnh Quảng Nam đến cầu vượt Hòa Cầm), Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp tỉnh Quảng Nam), đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn đi qua địa phận Đà Nẵng) vào các ngày 6, 7/6. Cụ thể ngày 6/6 vào các khung giờ: 6 giờ đến 8 giờ, 10 giờ đến 14 giờ 30 và 15 giờ 30 đến 18 giờ; ngày 7/6 từ 6 giờ đến 8 giờ, 10 giờ đến 12 giờ.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn điện liên tục, ổn định để phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2023. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm xung quanh các điểm thi; chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong kỳ thi.

Hôm nay, thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều. Môn Toán thi vào sáng ngày 7/6.