Giữa buổi trưa nắng gắt, dọc trên tuyến đường Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), PV không khỏi xót xa khi bắt gặp hình ảnh nhóm công nhân thu gom rác dưới biển khi trời oi nóng tới 40 độ C. Mồ hôi của họ nhễ nhại, họ khó thở khi phải đeo khẩu trang vì mùi hôi bốc lên vô cùng khó chịu.



Làm công nhân dọn vệ sinh cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh miền Trung Urenco (KCN Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) quanh khu vực neo đậu tàu thuyền đã hơn 4 năm, chị Nguyễn Thị Lan Anh (53 tuổi, trú Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, công ty phân công nhóm 10 người đến đây để nhặt, vớt rác dưới biển. Bắt đầu công việc ca sáng lúc 6 giờ đến 10 giờ, ca chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, làm việc dưới thời tiết nắng gắt khiến chị đau ốm liên miên. Công việc "bán lưng cho trời, bán mặt cho đất" giữa thời tiết khắc nghiệt khiến chị đôi lúc muốn từ bỏ, nhưng vẫn cố gắng làm việc để có thu nhập nuôi con.

Công nhân môi trường dọn rác dưới thời tiết nắng nóng (Ảnh: Anh Thư)

Chị Anh chia sẻ: "Vào mùa này, 8 giờ sáng đã nóng rồi, đến tầm trưa chiều nắng gắt không chịu nổi. Công việc của mình, mình không làm thì tiền đâu mà trang trải chi phí sinh hoạt. Có đợt vì nắng quá mà tôi ở ngoài trời lâu bị say nắng, may có người đỡ tôi. Thỉnh thoảng, công ty có phụ cấp thêm nước khoáng, vitamin C để hỗ trợ công nhân, còn bình thường tôi đem theo nước chanh hoặc cam để uống mới có sức để làm".

Vớt rác ở Âu thuyền Thọ Quang dưới cái nắng thiêu đốt và mùi hôi thối (Ảnh: Anh Thư)

Anh Trần Tấn Duy (39 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), công nhân thu gom rác đường phố của Công ty CP Môi trường Đà Nẵng (quận Hải Châu, Đà Nẵng), gắn bó ở môi trường bụi bẩn, nắng mưa quanh năm đã 17 năm, anh đã quen với thời tiết oi bức thế này. Một ngày như bao ngày, dù nắng gắt hay mưa to, anh vẫn đẩy chiếc xe đi quét và thu gom rác quanh khu vực phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để làm sạch đường phố cho người dân.



Công việc vất vả dưới nắng nóng, anh Duy vẫn nở nụ cười (ảnh: Anh Thư)

Anh Duy cho biết, thời tiết này rất dễ bị hoa mắt, chóng mặt, mồ hôi tiết ra nhiều nên mất nước. Làm một lúc anh lại ngồi nghỉ, uống nước để có sức.

"Bằng cấp không có, gia đình có tôi là thu nhập chính, hai đứa con còn đi học nên tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc là sẽ nghỉ làm. Một ngày làm gần 200.000 đồng, hôm nào đi mới có lương, nếu nghỉ một ngày thì hao hụt lương một ngày, như thế tiếc lắm. Vả lại, cứ thấy nắng hay mưa mà không dám quét dọn thì đường phố sẽ bẩn, mất mỹ quan đô thị. Tôi cũng trang bị cho mình thêm găng tay, khẩu trang che cả mặt để hạn chế tia UV chiếu vào mặt, việc đội nắng trên đầu dần dần cũng quen", anh Duy bộc bạch.

Nghề xây dựng vốn dĩ đã vất vả, nay thời tiết lại nóng khiến thợ xây thêm phần nhọc nhằn, mồ hôi ướt cả áo. Anh Trần Viết Hùng (55 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, những ngày này, làm một chút là bản thân thấy mệt ngay, mồ hôi ra như mới tắm xong. "Cố gắng đi làm sớm để đỡ nắng, nhưng đến tầm 9 giờ nhiệt độ bắt đầu tăng. Nền nhiệt cao, muốn chợp mắt trưa một chút để có sức chiều làm cũng khó. Thời tiết nắng gắt thế này, những người lao động ngoài trời như chúng tôi cứ đau ốm, mỗi ngày làm ra được 350.000 đồng mà bù vào tiền thuốc. Nhưng cũng phải cố gắng để có tiền trang trải cuộc sống", anh Hùng nói.



Chiếc xích lô cùng Anh Bùi Văn Ngọc (59 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đạp hằng ngày để đi nhặt ve chai trên mọi tuyến đường.

Anh Ngọc và chiếc xích lô đi nhặt ve chai. (Ảnh: Anh Thư)



Anh Ngọc tâm sự, lúc trước hai vợ chồng từ Quảng Bình đến Đà Nẵng thuê trọ nhỏ ở hẻm đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), không bằng cấp lại lớn tuổi nên không có công ty nào nhận, vợ chồng anh nhặt ve chai để có chi phí đóng tiền phòng, tiền điện, nước. Thời gian sau, vợ mất vì bệnh, anh sống lủi thủi trong căn trọ nhỏ. 6 giờ sáng mỗi ngày, bất kể là nắng hay mưa, anh đều đạp chiếc xích lô đi rong ruổi trên các tuyến đường để nhặt ve chai, đến tầm 18 giờ anh về lại trọ để nghỉ ngơi. Ngày nào nhiều kiếm được 50.000 – 70.000 đồng, ít 20.000 – 30.000 đồng, ngày nào đau ốm không đi nhặt được thì không có tiền. Với số tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ để anh sống tạm qua ngày. Hàng xóm quanh khu anh sống thỉnh thoảng lại cho đồ ăn, sữa, bánh,… để giúp đỡ có bữa ăn.



"Tranh thủ được chừng nào hay chừng đó, có thêm một ít tiền, ngày hôm đó tôi đỡ lo hơn", anh Ngọc bộc bạch.



"Có lần, trời nắng quá, tôi đạp mệt nên dừng chân nghỉ một lát, chắc tại tôi không ăn sáng mà lại lớn tuổi nên bị tụt đường huyết, may mắn có hai người đi đường đi ngang qua giúp đỡ, mua sữa và bánh cho, chứ không tôi xuống gặp vợ luôn rồi", anh Ngọc kể chuyện.

Anh tâm sự thêm: "Giờ không đi làm, biết lấy gì mà sống. Bàn tay tôi giờ chai sần, nhiều lúc mắt không thấy rõ nhặt trúng mảnh thuỷ tinh, bị cứa vào tay còn để lại vết sẹo. Trời nắng thế này họ ít ra đường nhặt, chai cũng nhiều nên tranh thủ được phần nào hay phần đó. Nắng quá thì nghỉ tạm ở hiên nhà người ta hoặc dưới bóng cây mát một chút rồi đạp tiếp. Nói thật, tôi sợ nghèo hơn sợ nắng, không ai giúp mình mãi được, tôi ngại làm phiền người khác nên cứ làm bằng sức lao động mình là tốt nhất".

Cùng hoàn cảnh khó khăn với anh Ngọc, anh Nguyễn Văn Tấn (56 tuổi, quê Quảng Nam) đều đặn chở xe bắp từ Hội An đến Đà Nẵng để mưu sinh. Mỗi ngày, anh đi từ sáng sớm, bán đến tối khuya mới chạy về nhà. Anh là trụ cột chính trong gia đình, vợ ở nhà làm nội trợ và nuôi gà, hai đứa con đang trong độ tuổi đi học, tiền sinh hoạt, tiền học một tay anh gánh vác. Anh chạy trên chiếc xe đã cũ của mình quanh Đà Nẵng để rao bán, lúc đắt hàng bán được 60 quả bắp, ế thì bán được 20, 25 quả bắp mỗi ngày.

Hoàn cảnh khó khăn, anh Tấn phải chạy quanh đường phố Đà Nẵng giữa trưa nắng nóng để bán cho hết bắp. (Ảnh: Anh Thư)



Anh chia sẻ: "Hôm nào tôi cũng theo dõi dự báo thời tiết và mong cho nắng đừng gắt để tôi và nhiều người lao động khác làm việc ngoài trời đỡ say nắng. Vì cuộc sống nên phải cố gắng nhiều hơn để có tiền lo cho con. Hôm nay nắng quá nên tôi dừng xe lại nghỉ lâu, chứ bình thường tôi vẫn chạy trên đường để bán. Bây giờ đã là 3 giờ chiều mà chỉ mới bán được 17 trái bắp, tối nay chắc chắn về nhà trễ rồi".