Đà Nẵng: Tận hưởng Ba Na By Night phiên bản mới chỉ từ 500.000 VNĐ

Thăm quan xưởng bia thủ công và thưởng thức bia tươi Sun KraftBeer miễn phí

Đến với Sun KraftBeer Festival 2024, du khách sẽ có cơ hội thăm quan miễn phí xưởng bia thủ công (Bana Brew House) có lối kiến trúc độc đáo hàng đầu thế giới ở độ cao 1.487m. Bana Brew House là một dự án đã được Bà Nà ấp ủ suốt gần 10 năm, với khát vọng tự sản xuất một thương hiệu bia riêng, có chất lượng không thua kém gì những loại bia ngon nhất thế giới.

Du khách tham quan xưởng bia.

Chọn BrauKon (Đức) - đối tác danh tiếng về dây chuyền thiết bị đồng bộ và Hãng bia Camba (Bavaria- Đức) là đối tác trực tiếp sản xuất bia tại Bà Nà là một cách làm rất riêng để Sun Group có thể tự tin với sản phẩm bia nguyên bản, chuẩn vị. Sáu loại bia của Sun Kraftbeer được sản xuất tại Bana Brew House do hãng Camba cung cấp đã đạt 25 giải thưởng bia quốc tế và châu Âu. Điều đặc biệt nhất là xưởng bia thủ công Bà Nà có sự đồng hành của những nghệ nhân bia (Brew Master) hàng đầu của Đức và vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe của đội ngũ kiểm toán chất lượng bia của hãng Camba.

Xưởng bia thủ công Bà Nà.

"Mỗi loại bia đều có sự khác biệt riêng, nhưng những loại bia từ Bana Brewhouse nổi bật vớicác loại bia mà tôi đã từng thử ở Việt Nam. Chúng được sản xuất bởi những nghệ nhân bia đẳng cấp thế giới, với hệ thống thiết bị chất lượng cao cấp hàng đầu và nguyên liệu tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy ở Đức và Mỹ. Những loại bia này tươi mát, độc đáo, đẳng cấp thế giới và đạt chất lượng cao nhất" -ông Oliver Wesseloh – một bậc thầy nấu bia người Đức với 30 năm kinh nghiệm nấu bia ở nhiều nước trên thế giới, người từng trực tiếp giám sát quá trình thiết lập hệ thống máy móc cũng như công nghệ nấu bia tại Bana Brew House đánh giá.

Hiện 03 trong bộ sưu tập 06 loại bia của Sun KraftBeer đã được ra mắt và đã được sự đón nhận nồng nhiệt của hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến với Bà Nà.

Tham quan xưởng bia thủ công ở độ cao 1.487m, du khách không chỉ được khám phá xưởng bia, tận mắt chứng kiến quy trình biến những nguyên liệu thô thành những ly bia tuyệt hảo, mà còn được trực tiếp thưởng thức những ly bia tươi có chất lượng hàng đầu thế giới. Bất kỳ du khách nào trên 18 tuổi cũng đều được thưởng thức 02 ly bia tươi vừa ra lò hoàn toàn miễn phí ngay tại xưởng bia.

Tận hưởng bữa tiệc đêm Ba Na By Night phiên bản mới với giá chỉ từ 500.000 VNĐ

Kể từ ngày 14/09/2024, chương trình Ba Na By Night phiên bản mới đã ra mắt với nhiều thay đổi, hứa hẹn đem tới du khách có những trải nghiệm độc đáo trên đỉnh Bà Nà. Ngoài chuỗi show nghệ thuật diễn ra liên tục ở nhiều khung giờ, du khách còn được hòa vào không khí tưng bừng của chương trình đốt lửa trại sôi động, nhảy múa với các vũ công quốc tế, tận hưởng vẻ đẹp huyền bí và lãng mạn về đêm của xứ sở thần tiên Bà Nà khác biệt hoàn toàn với ban ngày…

Không khí lễ hội về đêm tưng bừng tại Bà Nà.

Điều hấp dẫn hơn cả là du khách sẽ được tận hưởng bữa tiệc đêm Ba Na By Night mê say với mức giá hấp dẫn chưa từng có. Kể từ ngày 14/9, giá combo Ba Na By Night được triển khai linh hoạt từ 500.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ theo các khung giờ lên cáp treo giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn để khám phá vẻ đẹp Bà Nà về đêm.

Du khách nhí vui vẻ tương tác với nghệ sĩ tại Bà Nà.

Đặc biệt, với mức giá combo chỉ từ 500.000 VNĐ/1 người, du khách có cơ hội thưởng ngoạn khung cảnh Bà Nà và không khí lễ hội bia tưng bừng vào buổi tối với rất nhiều ưu đãi như: xe bus đưa đón hai chiều (thành phố Đà Nẵng – Bà Nà); vé vào cổng khu du lịch; buffet tối kèm thưởng thức bia tươi miễn phí và khám phá Xưởng bia thủ công có kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới.

Vẻ đẹp mê hoặc của Ba Na By Night đã đốn tim không ít du khách.

"Bà Nà về đêm thật sự là một trải nghiệm đặc biệt không nên bỏ qua trong đời. Một thế giới niềm vui vừa sôi động, vừa huyền bí, lãng mạn và riêng tư, đem đến những cảm xúc thật đặc biệt. Thật sự ngoài sức tưởng tượng với mức giá 500.000 VNĐ để có thể ăn uống không giới hạn và miễn phí cáp treo lên đỉnh Bà Nà, rất phù hợp cho người Đà Nẵng, Quảng Nam hay các du khách đến lựa chọn nơi đây để ăn uống và hưởng không khí lễ hội tưng bừng như thế." – Anh Nguyễn Minh Huy – du khách Quảng Nam chia sẻ. (Mức giá combo Ba Na By Night 500.000 VNĐ dành cho du khách lựa chọn khung giờ lên cáp treo là 19h).

Thưởng thức show diễn từ sáng đến tối

Lễ hội Bia tươi và Ẩm thực Sun KraftBeer 2024 sẽ đem đến cho du khách cơ hội được thưởng thức chuỗi show và minishow diễn ra ở nhiều khung giờ, đảm bảo du khách đến với Bà Nà vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng được hòa vào không khí lễ hội và các tiết mục nghệ thuật đường phố sôi động.

Ngoài những show diễn độc đáo, du khách có thể tham gia minigame "Thử thách Truy tìm Vua Bia" đầy gay cấn và cuốn hút diễn ra vào lúc 10h00 – 14h00 hàng ngày tại sân khấu Beer Plaza.

Đặc biệt, những vị khách của Lễ hội Sun KraftBeer 2024 lần này sẽ có đặc quyền được thưởng thức những ly bia tươi Märzen -phiên bản đặc biệt và giới hạn được sản xuất dành riêng cho Sun KraftBeer Festival 2024. Đi kèm là những đặc sản ẩm thực tuyệt hảo của Bà Nà như: đùi heo muối, bò Wellington hay xúc xích Bà Nà hảo hạng..., chắc hẳn sẽ giúp du khách tận hưởng chuyến du ngoạn Bà Nà trọn vẹn cảm xúc.