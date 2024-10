Bão số 6 - bão Trà Mi có hướng đi phức tạp, khó lường, TP.Đà Nẵng chủ động các giải pháp ứng phó

Đà Nẵng kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền.

Ngày 24/10, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ban hành công điện ứng phó với bão Trà Mi. Theo đó, để chủ động ứng phó với bão, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin diễn biến thiên tai có thể xảy ra, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai năm 2024 trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khẩn trương thông báo cho tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển.

UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân, lưu ý các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét…; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm "04 tại chỗ".

Các sở ngành liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước; khẩn trương hoàn thành chằng chống và rong tỉa cây xanh đường phố, hạn chế ngã đổ; triển khai phương án phòng, chống sạt lở đất đá; sẵn sàng triển khai phương án dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mưa lớn.

Ngư dân tại Âu thuyền Thọ Quang kiểm tra và neo đậu vào nơi an toàn.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá an toàn các đập, hồ chứa nước trên địa bàn; sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn công trình; vận hành hồ chứa theo đúng quy trình và phương án phòng chống thiên tai đã được phê duyệt; phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn không cho người dân và phương tiện đi lại trong hồ và tràn xả lũ. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa, lũ; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24; thường xuyên báo cáo công tác ứng phó và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra (nếu có).

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết Bộ đội biên phòng đã thống kê được 1.133/1.159 phương tiện đang neo đậu tại các bến. Như vậy Đà Nẵng còn 26 tàu thuyền với 208 lao động đang hoạt động trên biển. Đến thời điểm này 100% các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được diễn biến, hướng di chuyển của bão số 6 (bão Trà Mi).

Đà Nẵng yêu cầu các địa phương cử lực lượng chốt chặn một số khu vực ngập sâu khi mưa lớn.

Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu theo phân cấp quản lý. Đảm bảo quản lý chặt chẽ, ngăn chặn người dân và phương tiện đi lại, du lịch tự phát, đánh bắt thủy sản trên sông, các vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm. Trước mùa mưa năm nay, Đà Nẵng cũng vận động người dân vùng ngập chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà, đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại.