9h sáng 28/2, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4302S (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) tấp nập xe vào khu đỗ chờ đến lượt đăng kiểm.

Đang xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm, ông Bùi Tá Mẫn (trú Điện Bàn, Quảng Nam) chia sẻ: "Dự kiến trong sáng nay xe tôi sẽ hoàn thành đăng kiểm. Nghe thông tin Giám đốc Trung tâm bị bắt, sợ xe không đăng kiểm được nhưng đến đây mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường".

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4302S tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng sáng 28/2. Ảnh: D.B

Ông Phan Nhật Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4302S cho hay, mọi hoạt động tại trung tâm hiện vẫn đang diễn ra bình thường.

"Trước Tết có tình trạng ùn ứ cục bộ nhưng sau Tết mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Trung tâm có 3 dây chuyền, đón trung bình từ 60 đến 80 xe/ngày", ông Phong nói.

Hoạt động đăng kiểm vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: D.B

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4302S, sau hàng loạt vụ việc vừa xảy ra, nhiều đăng kiểm viên có tâm lý hoang mang, lo sợ.

"Chúng tôi cũng đã làm công tác tư tưởng cho các cán bộ làm việc tại trung tâm, anh em động viên nhau làm việc. Đến nay, nguồn nhân lực vẫn được đảm bảo. Các vấn đề vướng mắt, phát sinh, trung tâm sẽ có báo cáo lên Sở", ông Phong thông tin thêm.

Ghi nhận tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4305D (phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), thay vì 2 dây chuyền hoạt động như trước đây, hiện trung tâm này chỉ còn 1 dây chuyền thực hiện đăng kiểm xe.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4305D tại phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng chỉ còn 1 đây chuyền đăng kiểm xe. Ảnh: D.B

Lý giải về việc này, đại diện Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4305D cho hay, do thiếu nhân lực nên trung tâm phải cho tạm dừng 1 dây chuyền.

"Sau khi Giám đốc và nhân viên bị bắt. Hiện trung tâm chỉ còn 3 nhân viên đăng kiểm làm việc. Chúng tôi đang tuyển đăng kiểm viên nhưng rất khó, tình trạng chung trên cả nước mà", vị đại diện này nói.

Ông Đặng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP.Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo sở cũng trực tiếp xuống động viên cán bộ làm việc tại các trung tâm đăng kiểm.

"Hoạt động đăng kiểm trên địa bàn TP.Đà Nẵng hiện nay vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo kịp thời nhu cầu kiểm định xe của người dân, không có tình trạng ùn tắc", Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP.Đà Nẵng nói.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4305D Đà Năng chỉ còn 3 đăng kiểm viên làm việc. Ảnh: D.B

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là cán bộ lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP.Đà Nẵng về tội "Nhận hối lộ". Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Bùi Văn Tấn (47 tuổi), Giám đốc Trung tâm; Lương Ngọc Vũ (43 tuổi), đăng kiểm viên và Lương Kim Quang (29 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật LKQ về tội "Nhận hối lộ".



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự "Đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 4305D. Cơ quan Công an đã tắt tạm giam Hoàng Ngọc Bình, Giám đốc Trung tâm và Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm này về tội danh "Nhận hối lộ"; khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Đình Hoàng, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê, đối tượng môi giới về hành vi "Môi giới hối lộ".