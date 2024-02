Đà Nẵng: Xôi chè, cá chép rau câu đắt hàng dịp cúng ông Táo, bán luôn tay từ 4 giờ sáng đến tối muộn

Hàng năm, cứ vào dịp 23 tháng Chạp âm lịch, người Việt lại làm lễ cúng ông Công ông Táo để tiễn Táo quân về trời, báo cáo công việc một năm qua với thiên đình. Đây đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời, nên mâm cúng được mọi người chuẩn bị rất cầu kỳ, cẩn thận.

Chợ Cồn tấp nập người dân đi chợ sớm sắm mâm cúng đưa ông Công ông Táo về trời. Ảnh: T.N.

Ghi nhận tại chợ Cồn sáng ngày 22 tháng Chạp có đông người dân và tiểu thương mua bán các mặt hàng cúng Táo quân như: hoa tươi, vàng mã, xôi chè, trái cây, trầu cau....



Chị Huỳnh Thị Thái (45 tuổi) phấn khởi nói: "Tôi bán xôi chè, đồ cúng ông Táo các loại ở chợ Cồn đã 15 năm nay, cứ đến dịp này là người mua kẻ bán nhộn nhịp. Tôi soạn hàng ra bán ở chợ từ 4 giờ sáng, đến 7 giờ tối thì nghỉ, chỉ đông khách một ngày này thôi nên mệt nhưng rất vui".

Ngày 22 tháng Chạp, chị Thái soạn hàng ra bán từ 4 giờ sáng, đến 7 giờ tối để phục vụ nhu cầu cúng ông Táo của người dân. Ảnh: T.N.

Bộ lễ cúng ông Táo thường có: xôi chè, hoa quả, trầu cau, rượu, 3 chiếc bánh tráng, 3 miếng đường, tượng Táo quân, vàng mã.



Thu hút đông khách mua, hàng bán xôi chè của chị Võ Thị Thúy Loan hết hàng từ sớm, những thùng xôi chè nóng hổi liên tục được đổ đầy để kịp bán cho khách. Giá bán xôi chè dao động từ 5.000-10.000 đồng/chén.

Bộ lễ cúng ông Táo thường có: xôi chè, hoa quả, trầu cau, rượu, 3 chiếc bánh tráng, 3 miếng đường, tượng Táo quân, vàng mã. Ảnh: T.N.

Chị Loan vui vẻ nói: "Năm nào tôi cũng bán xôi chè ở góc chợ Cồn, xôi chè thơm ngon, giá rẻ nên mọi người ủng hộ nhiều. Một mình tôi bán không ngơi tay từ sáng sớm, khách hàng phải vào phụ in xôi, múc chè thì mới kịp".



Cạnh đó, quầy hàng bán hoa tươi và trái cây của bà Nguyễn Thị Ngọc Phương (61 tuổi) cũng nhộn nhịp người mua. Hoa cúc đồng giá 10.000 đồng/cây, trái cây các loại dao động từ 30.000-50.000 đồng/kg.

Người dân mua vàng mã cúng ông Công ông Táo thường chọn ba bộ lễ phục, giấy tiền vàng bạc, hương đèn.... Giá một bộ đồ lễ là 30.000 đồng.

Hàng bán xôi chè của chị Loan thu hút đông người mua, khách hàng phải vào phụ in xôi, múc chè. Ảnh: T.N.

Trong phong tục cúng ông Táo xưa, các gia đình thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp để cá vượt vũ môn và hóa rồng đưa ông Táo chầu trời. Nhưng ngày nay, phần lớn mọi người đã thay thế bằng cá chép giấy. Đặc biệt, những hộp xôi, rau câu in hình cá chép cũng rất hút hàng dịp này.



Chị Phan Huỳnh Anh Thư (22 tuổi) cho biết, đây là năm đầu tiên chị làm rau câu hình cá chép để bán dịp Tết ông Công ông Táo. Mỗi hộp cá có giá 60.000 đồng, có màu sắc và hình dáng bắt mắt nên được nhiều người hỏi mua thay thế cho xôi chè truyền thống.

Cá chép rau câu có giá 60.000 đồng/hộp hút khách dịp đưa ông Táo. Ảnh: T.N.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết chia sẻ: "Năm nay làm ăn có chút khó khăn nhưng tôi vẫn tỉ mỉ chuẩn bị mâm cúng tươm tất để tiễn ông Công ông Táo về trời, cầu may mắn, an lành trong năm mới. Tuy hàng hóa năm nay cái gì cũng tăng giá hơn so với ngày thường, nhưng một năm chỉ cúng ông Táo một lần nên có tăng đôi chút cũng không có vấn đề gì".



Giá bán các mặt hàng mâm cúng không tăng, nhưng sức mua của người tiêu dùng giảm nhiều. Ảnh: T.N.

Tại chợ Đống Đa, khắp các lối đi, quầy hàng đông nghịt người ra vào tạo nên không khí những ngày cuối năm rộn ràng, hối hả. Các mặt hàng chuẩn bị cho mâm lễ cúng ông Công, ông Táo được bày bán đa dạng bên cạnh các mặt hàng trang trí Tết. Giá của các mặt hàng này không tăng, nhưng sức mua của người tiêu dùng giảm nhiều.



Người dân đi chợ sớm để mua hàng hóa tươi mới, chuẩn bị mâm cúng ông Táo được tươm tất và chu đáo hơn. Ảnh: T.N.

Tiểu thương Nguyễn Thị Mai bộc bạch: "Lượng hàng bán ra những ngày cận Tết và đặc biệt ngày đưa ông Công ông Táo có tăng, nhưng mức tăng chỉ nhỉnh hơn so với các ngày trước đó và chưa bằng phân nửa so với năm ngoái. Vì kinh tế khó khăn, nên người dân hạn chế chi tiêu, mua đồ mâm lễ cúng cũng gọn nhẹ hơn".