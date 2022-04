Ngày 21/4, thông tin từ chị Ngũ Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cho biết, gia đình chị đã tìm thấy con trai sau gần một tháng bỏ nhà ra đi.

Theo chị Dung, sau khi thông tin tìm con được báo chí đăng tải, một người dân ở TP.Vũng Tàu đã điện thoại cho chị. Người này cho biết, có một bé trai hình dáng giống với bé N.T.H.Đ (13 tuổi) - con trai chị Dung.

Nam sinh lớp 7 bỏ nhà đi đã tìm thấy ở TP.Vũng Tàu. Ảnh: B.T

Sau khi được người này cung cấp hình ảnh, chị Dung khẳng định bé trai đang ở Vũng Tàu chính là con mình. Gia đình lập tức báo cho công an quận Bình Tân biết. Phía công an Bình Tân đã liên hệ với công an phường nơi bé Đ đang ở để phối hợp, xác minh.

Tiếp đó, chị Dung tức tốc từ TP.HCM xuống Vũng Tàu tìm con. Hai mẹ con đã gặp nhau tại trụ sở công an phường và sức khỏe, tâm lý của Đ đều ổn định.

Chị Dung cho biết thêm, trong chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, vợ chồng chị đã đưa Đ về lại TP.HCM.

Đ cho biết, sau khi rời nhà, nam sinh này đã đạp xe xuống Vũng Tàu. Suốt những ngày qua, Đ xin cơm, xin nước của người dân và nhặt ve chai để kiếm sống. Khi gặp lại mẹ, Đ khóc và cho biết rất nhớ mẹ. Đ cũng đang tìm cách để về lại TP.HCM.

Trước đó, chị Ngũ Thị Phương Dung đã gửi đơn kêu cứu đến cơ quan báo chí, công an về việc con trai mình bỏ nhà đi hơn 20 ngày chưa về nhà.

Theo chị Dung, trưa 28/3, con trai chị là N.T.H.Đ đi học về nhà với nhiều vết trầy xước trên tay. Chị gặng hỏi thì được biết trên đường về Đ bị tai nạn giao thông. Sợ ảnh hưởng sức khỏe của con trai, chị Dung khuyên cháu Đ. nghỉ học buổi chiều nhưng cháu không chịu nên giữa chị Dung và con trai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Lúc chị Dung đang ở trên gác, Đ lấy xe đạp rời khỏi nhà và nói với hàng xóm đi qua chỗ làm của ba. Theo chị Dung, ba của Đ chạy xe ôm công nghệ ở gần đó. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cháu Đ "mất tích" không trở về, không liên lạc với gia đình.

Kể từ ngày bé bỏ đi, gia đình đã tổ chức tìm kiếm, rải tờ rơi khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng. Ngoài ra, gia đình cũng liên hệ với nhà trường nơi Đ đang học cũng như các bạn học cũ của Đ tại quận Bình Thạnh - nơi gia đình sinh sống trước đó, nhưng vẫn không có thông tin gì về Đ.