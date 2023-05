Vườn sinh thái đẹp của xã An Sơn

Đây là năm thứ 2, Hội Nông dân xã An Sơn phối hợp với UBND xã tổ chức hội thi Vườn sinh thái đẹp. Được phát động từ ngày 13/4, Hội thi Vườn sinh thái đẹp năm nay thu hút 25 hộ dân có vườn cây tham gia.

Con đường tráng nhựa phẳng lì đi ngang qua những vườn cây xanh mướt của xã An Sơn, TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Mới đây, Ban tổ chức cuộc thi đã công bố kết quả xếp hạng vườn cây sinh thái đẹp năm 2023 xã An Sơn. Theo đó, vườn cây của chị Trần Ngọc Đăng ở ấp Phú Hưng, xã An Sơn được 92 điểm, xếp hạng nhất.

Vườn của bà Nguyễn Ngọc Mai, ấp An Phú được 90 điểm, xếp hạng nhì. Vườn của ông Phạm Văn Tư, ấp An Quới được 89 điểm, xếp hạng ba.

Vườn cây của 2 hộ dân Từ Mộng Thắm (ấp An Hoà, 86 điểm) và Nguyễn Văn Ngoan (ấp An Mỹ, 85 điểm) cùng đạt giải khuyến khích.

Ban tổ chức cuộc thi đã công bố kết quả xếp hạng vườn cây sinh thái đẹp năm 2023 xã An Sơn. Ảnh: Cẩm Hà

Bà Võ Thị Cẩm Hà – Chủ tịch Hội Nông dân xã An Sơn (TP.Thuận An) cho biết, hội thi đề ra các tiêu chí về sinh thái, thiết kế vườn, tiêu chí sản xuất hàng hóa và quảng bá. Mỗi ấp sẽ chọn ra ít nhất 5 vườn cây thỏa mãn các tiêu chí để tham gia hội thi.



Theo bà Hà, hầu hết vườn cây ở An Sơn là vườn tạp, chủ yếu trồng các loại cây ăn trái và hoa kiểng. Trong đó, nhiều vườn cây vẫn trồng những đặc sản của vườn cây ăn trái Lái Thiêu như bòn bon, mít tố nữ, sầu riêng và măng cụt.

"Thông qua hội thi, địa phương mong muốn xây dựng các mô hình vườn sinh thái đẹp, trên tinh thần thực hiện chủ trương phát triển vườn cây sinh thái, vườn hoa kiểng kết hợp du lịch sinh thái, du lịch nhà vườn", bà Hà chia sẻ.

Chị Trần Ngọc Đăng, chủ vườn cây Út Đăng ở ấp Phú Hưng (xã An Sơn). Ảnh: Nguyên Vỹ

Chị Trần Ngọc Đăng, chủ vườn cây Út Đăng ở ấp Phú Hưng (xã An Sơn) cho biết, gia đình có 15.000m2 đất trồng cây.

Vườn cây của gia đình chị Đăng được trồng từ những năm 1980. Trong đó, măng cụt là một trong những sản phẩm chủ lực của vườn.

Măng cụt là một trong những sản phẩm chủ lực của vườn cây Út Đăng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Vườn cây của chị Trần Ngọc Đăng ở ấp Phú Hưng, xã An Sơn được 92 điểm, xếp hạng nhất. Ảnh: Cẩm Hà

So với xã An Sơn, các xã phường khác ở TP.Thuận An chịu áp lực đô thị hóa mạnh hơn. Diện tích vườn cây nói chung và vườn cây ăn trái đặc sản ở các nơi cũng không còn nhiều ở An Sơn.

Hội thi giúp nông dân ý thức hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ vườn cây. "Hội thi đồng thời phát huy thế mạnh các vùng sinh thái ven sông Sài Gòn trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng vườn cây, tạo nhiều sản phẩm phục vụ cho xã hội", chị Đăng chia sẻ.

Những vườn cây trái trĩu cành ở xã An Sơn, TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Thuận An cho biết, địa thế của TP.Thuận An có thể chia ra thành 2 vùng: Vùng bưng và vùng gò.

Ở vùng gò cao, Thuận An dành đất cho phát triển công nghiệp. Ở vùng bưng thấp, trong đó có xã An Sơn, gắn liền với những vườn cây trái ven sông, khí hậu mát mẻ, ôn hòa.

Theo ông Sơn, hiệu ứng lan tỏa từ cuộc thi Vườn sinh thái đẹp sẽ góp phần làm cho vườn cây của nông dân xã An Sơn ngày càng xanh, sạch, đẹp, thông thoáng.