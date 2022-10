Đã tìm thấy thi thể công nhân thứ 4 trong vụ sạt lở mỏ titan ở Bình Thuận

Đó là thi thể của anh Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, quê Bình Thuận). Nơi phát hiện anh nằm dưới bùn cát, cách hiện trường sạt lở khoảng 20m. Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.



Đây là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong số 4 nạn nhân của vụ sạt lở bùn cát mỏ titan Nam Suối Nhum.

Hiện trường tìm kiếm trong vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 15/10 sạt lở các xảy ra tại mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam khiến 4 người bị vùi trong cát.

Ngày 16/10, Thượng tá Trần Văn Tươi- Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam đã có báo cáo sơ bộ về vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Vụ sập mỏ titan 1 người chết, 3 người mất tích: Cơ quan CSĐT yêu cầu cung cấp hồ sơ để điều tra

Theo thượng tá Tươi, ngay trong đêm 15/10, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã cử gần 50 chiến sĩ, cán bộ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích. Công an còn huy động 18 xe máy đào, 3 xe máy xúc, 5 xe máy cày tham gia tìm kiếm. Do hiện trường có địa hình phức tạp, trời tối, khó di chuyển nên công tác tìm kiếm hết sức khó khăn…

Qua xác minh ban đầu, thể hiện kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải thuộc khai trường 1 đến vị trí khác cách nhau khoảng 400 mét bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn từ hồ chứa đến vị trí đặt 3 hồ chứa, cách chân bãi khoảng 15 mét.

Từ đây, máy bơm nước vào bãi thải để cho máy hút cát qua hệ thống ống dẫn đến vị trí mới. Lúc này khi 5 công nhân đang thao tác làm việc thì dẫn đến sạt lở từ độ cao 20 mét đổ xuống vùi lấp 4 công nhân. Rất may là anh Phan Văn Hưng (SN 1988, trú Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An) là tổ trưởng tổ khai thác chạy thoát ra ngoài khu vực sạt lở…

Ngay sau đó, công ty này đã huy động lực lượng, máy móc đào bới để tìm kiếm các nạn nhân.