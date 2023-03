Đặc công Việt Nam và những trận đánh khiến Mỹ bạt vía

Chiến công 5 đặc công Việt Nam phá cả kho bom: Tháng 3/1975, Đoàn 113 nhận lệnh đánh vào phía Đông sân bay Biên Hòa, phá hủy kho bom Bình Ý và hướng dẫn cho pháo chiến dịch vào điểm xây dựng trận địa.

Trong các nhiệm vụ ấy, việc phá hủy kho bom Bình Ý để địch không còn bom đánh phá quân ta là cực khó, bởi địch tập trung bố trí phòng vệ rất cẩn mật. Tổ trinh sát của ta khi đó không tiếp cận được bên trong kho bom, bởi nhiều hàng rào phức tạp.

Cấp trên lệnh cho Đoàn 113 phải khẩn trương đánh kho bom cho kỳ được, thậm chí là dùng cách đánh của bộ binh. Sau khi đi trinh sát, ông Đỗ Văn Ninh, Trung đoàn phó đã nhận định không thể đánh theo cách bộ binh, bởi như vậy sẽ bị lộ và địch sẽ tập trung hỏa lực tiêu diệt cả trung đoàn.

Sau khi tìm hiểu kỹ địa hình, sơ đồ tác chiến…, ông Ninh đã cử một tổ gồm 5 chiến sĩ đặc công vượt sông Đồng Nai để tiếp cận với kho bom. Ở hướng đi này, 5 chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kho bom đã bị phá hủy.

Tháng 4/1975, Trung đoàn 113 nhận lệnh đánh vào Chi khu Dĩ An (Thủ Đức), Thiết đoàn cơ giới Hốc Bà Thức, chốt giữ một đoạn của xa lộ Biên Hòa và đánh phá cầu Ghềnh, một trong những cây cầu huyết mạch tiến về Sài Gòn.

Kế hoạch tác chiến được vạch ra, các chiến sĩ đã di chuyển tới các vị trí chiến đấu, thì Trung đoàn 113 lại nhận được lệnh không đánh kho Dĩ An, không được phá cầu mà phải đánh, giữ cầu Ghềnh chờ đại quân tiến vào Sài Gòn.