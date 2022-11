Mới đây, con mèo của một du khách đã vô tình trốn vào trong va li của người này, trước khi anh rời khỏi New York (Mỹ). Nếu không có các nhân viên an ninh tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy của New York, có lẽ con mèo đã có chuyến du ngoạn bằng máy bay tới Florida.

Đại diện Cục An ninh Giao thông vận tải Mỹ (TSA), cho biết con vật được phát hiện khi chuông báo động kêu tại điểm kiểm tra hành lý ký gửi của sân bay. Các đặc vụ nhìn vào hình ảnh X-quang và thấy con vật một cách rõ ràng.

Đặc vụ sân bay sốc vì thấy con vật lạ trong hành lý của du khách

Con mèo trong valli hành lý, được TSA phát hiện. (Ảnh: IT).

"Một đặc vụ của TSA đã mở chiếc túi ra, người này đã bị sốc khi nhìn thấy một con mèo màu cam còn sống bên trong", thông báo cho biết.

Các nhân viên TSA đã liên lạc với Delta, hãng hàng không của hành khách, sau đó đã nhắn tin cho du khách. Người này cho biết con mèo không phải của anh mà thuộc về một người khác trong gia đình.

Con mèo đã được trở về nhà an toàn, nhưng du khách đã lỡ chuyến bay. Anh buộc phải bay chuyến tiếp theo vào ngày hôm sau.

Đây không phải là lần đầu tiên trong những năm gần đây, một con thú cưng suýt lên máy bay mà chủ nhân của nó không hề hay biết. Vào tháng 10/2021, Kristi và Jared Owens kiểm tra hành lý của họ tại Sân bay Quốc tế Lubbock Preston Smith ở Texas, đại lý bán vé của Southwest Airlines thông báo hành lý bị quá cân.



Khi cặp đôi mở túi đóng gói để tránh phải trả phí, họ đã bị sốc khi phát hiện ra Icky, chú chó chihuahua của họ, nằm gọn trong đôi ủng cao bồi của Jared. Với sự giúp đỡ của các nhân viên Southwest, Owenses đã gọi một người họ hàng đến đón Icky và vội vã đáp chuyến bay tới Las Vegas.

Cả Icky và con mèo ở Orlando đều may mắn được tìm thấy trước khi được đưa lên máy bay cùng với phần còn lại của hành lý ký gửi, bởi nếu lên máy bay, chúng có thể chết. Theo Air Canada, khoang hành lý trên các chuyến bay chở khách được điều áp, nhưng chúng có thể giảm xuống nhiệt độ rất lạnh.

Trên máy bay của Delta, chó nhỏ, mèo và chim gia đình có thể di chuyển trong khoang vận chuyển hành lý, nhưng đối với vật nuôi lớn hơn, phải có sự sắp xếp đặc biệt thông qua Delta Cargo.