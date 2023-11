Chiều 24/11, phát biểu giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, qua tổng hợp, đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội tại tổ và hội trường đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận chiều 24/11. Ảnh: Quốc hội

Điểm lại những vấn đề các đại biểu Quốc hội đề cập, Bộ trưởng Bộ Công an nên rõ, về sự cần thiết ban hành Luật, về tên gọi và bố cục dự thảo Luật, rà soát để tránh chồng lấn về phạm vi điều chỉnh giữa Luật này và Luật Đường bộ; việc bổ sung xe của Viện kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp là xe ưu tiên; quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; về thiết bị giám sát hành trình; quy định về giấy phép lái xe; an toàn giao thông cho học sinh; kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ;

Xử phạt vi phạm hành chính; cứu hộ, cứu nạn; bảo trì, bảo dưỡng công trình giao thông; biện pháp chống người thi hành công vụ; tín hiệu giao thông; chống ùn tắc giao thông; cấp đổi giấy phép lái xe; dừng đỗ xe, cấm dừng đỗ xe; thiết bị giao thông thông minh; chuyển đổi số; đấu giá biển số xe; khám sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông; độ tuổi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vấn đề vận tải đường bộ; người đi bộ…

Liên quan đến quy định cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến góp ý và cả những ý kiến tranh luận.

"Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng - An ninh và các cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ, tiếp thu, giải trình đầy đủ để hoàn thiện dự án luật bảo đảm chất lượng, khả thi", Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay.

Phát biểu kết luận nội dung phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành luật; yêu cầu bổ sung cơ sở chính trị pháp lý, thực tiễn, bảo đảm cao nhất an toàn tính mạng của người dân, an ninh quốc gia, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết luận nội dung phiên thảo luận chiều 24/11. Ảnh: Quốc hội

Các đại biểu nhất trí với bố cục và nhiều nội dung của dự thảo luật, cũng như hồ sơ dự án luật đã được chuẩn bị chu đáo công phu. Đại biểu đề nghị xem xét, đánh giá, phân tích kỹ, đồng thời tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý làm rõ nhiều nội dung như đại biểu đã phát biểu.

Các đại biểu cũng cho rằng, cũng như Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhận được sự quan tâm cao của người dân do luật có tác động đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong điều kiện giao thông đường bộ Việt Nam là giao thông và hỗn hợp, người dân là chủ thể tham gia giao thông và chủ thể điều khiển phương tiện…

Vì vậy, phạm vi, bố cục và nội dung của hai dự án luật cần thiết kế để xử lý phạm vi giao thoa cho phù hợp, trên cơ sở giải quyết rõ mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng đường bộ và các yếu tố kiến trúc thượng tầng bảo đảm an toàn giao thông, giữa hạ tầng phương tiện và con người, cũng như điều kiện thời tiết khí hậu Việt Nam, giữa yếu tố tĩnh, yếu tố động, yếu tố vừa tĩnh vừa động…