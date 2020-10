"Đại chiến" 2 võ sĩ gốc Việt, Thành Lê hạ knock-out Martin Nguyễn

Tối nay, sự kiện ONE: Inside The Matrix của ONE Championship 2020 được tổ chức tại Singapore. Sự kiện này sẽ diễn ra tới 4 trận tranh đai vô địch, trong đó đáng chú ý nhất với người hâm mộ Việt Nam là màn quyết đấu giữa Martin Nguyễn và Thành Lê để tranh đai vô địch thế giới hạng lông.

Martin Nguyễn là võ sĩ người Australia gốc Việt và cũng đang giữ đai vô địch ở hạng cân này. Còn Thành Lê là võ sĩ người Mỹ gốc Việt đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây. Cả 2 võ sĩ đều rất xuất sắc và có nhiều điểm mạnh riêng, nên trận tranh đai vô địch hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Thành Lê (trái) và Martin Nguyễn (phải).

Sự kiện diễn ra lúc 19h30 nhưng phải tới 21h25, trận đấu giữa Martin Nguyễn Và Thành Lê mới bắt đầu. Cuộc đối đầu hấp dẫn ngay từ hiệp đấu đầu tiên, Martin Nguyễn là người chủ động tấn công và tung ra nhiều cú đấm chính xác hơn. Trong khi đó, Thành Lê bị trọng tài nhắc nhở vì đá vào bộ hạ của đối thủ.

Sang hiệp 2, đôi bên không còn thăm dò như hiệp 1. Trận đấu hấp dẫn với những pha ra đòn bằng tay liên tiếp của 2 võ sĩ. Tuy nhiên, vẫn chưa có bên nào thực sự chiếm ưu thế.

Bước sang hiệp đấu thứ 3, Martin Nguyễn khởi đầu ấn tượng khi liên tiếp tung ra những cú đấm chính xác khiến Thành Lê lảo đảo. Nhưng sau đó, võ sĩ người Mỹ gốc Việt đã tận dụng một pha ra đòn hụt của Martin Nguyễn để tung ra những cú phản đòn cực nhanh và mạnh. Một series đấm của Thành Lê đã khiến võ sĩ người Australia gốc Việt bị hạ knock-out.

Thành Lê chính thức hạ gục Martin Nguyễn để giành đai vô địch Featherweight (hạng lông).